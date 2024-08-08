Roblox'tan Türkiye'deki Erişim Engeline Yanıt: "Kanunlara Saygı Duyuyoruz"

Türkiye'de yaşanan erişim yasağının ardından, popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'tan ilk açıklama geldi. Detaylar haberde.

Roblox: "Faaliyet Gösterdiğimiz Ülkelerdeki Kanun Ve yönetmeliklere Saygı Duyuyoruz."

Ünlü çevrimiçi oyun platformu Roblox, geçtiğimiz gün Türkiye'de uygulanmaya başlanan erişim yasağının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Faaliyet gösterdiği ülkelerde yasa ve yönetmelikleri göz önünde bulundurduğunu söyleyen oyun firması açıklamalarında, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere saygı duyuyor ve yerel kanun koyucuların çocuklara olan bağlılığını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasağın en kısa sürede kaldırılmasını sağlamak için Türk yetkililer ile çalışmalar yürüteceğini belirten şirket, yayımladığı blog yazısında "Türkiye'deki kullanıcılarımızın tekrar çevrimiçi olabilmesi için Türkiye ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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