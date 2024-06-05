IShowSpeed, MrBeast'in 100 Bin Dolar Ödüllü Parkurunu Tamamladı! (Video)
MrBeast, 100 bin dolar ödüllü bir parkur düzenledi. KSI ve IShowSpeed'in mücadele ettiği bu parkurda eğlenceli anlar yaşandı. İşte parkura dair detaylar!
Büyük para ödülleri içeren çeşitli yarışmalar düzenlemesiyle tanınan YouTuber MrBeast, bu kez bir parkur ile izleyicilerin karşısına çıktı. Popüler yayıncı IShowSpeed, oldukça zor olan bu parkuru tamamlayarak büyük ödülün sahibi olmayı başardı.
IShowSpeed, Parkuru Tamamlayarak Büyük Ödülün Sahibi Oldu
YouTuber MrBeast, birbirinden zorlu engellerin yer aldığı parkurda 100 bin dolar ödüllü bir yarışma düzenledi. Parkur, Wipeout yarışmasındaki parkura benzer benzer şekilde havuzun içerisine inşa edildi.
KSI ve IShowSpeed'in mücadele ettiği Wipeout tarzı parkurda heyecan dolu dakikalar yaşandı. IShowSpeed, parkurda yer alan tüm engelleri aşarak kazanan taraf olmayı başardı. Mücadelenin sonunda popüler yayıncı, 100.000 dolar paranın yer aldığı çantayı aldı.
Geçtiğimiz günlerde YouTube'da abone rekoru kırarak önemli bir başarının altına imza atan MrBeast, IShowSpeed'in parkuru başarıyla tamamlaması ve bu süreçte KSI'yi geride bırakmasının ardından şaşkına döndü.
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