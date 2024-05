MrBeast'in 5 Milyon Dolar Ödüllü Yarışması İçin Başvurular Açıldı: Nasıl Başvurabilirim?

MrBeast'in bir süredir Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan yarışması için bilgiler geliyordu. Bugün, ünlü YouTuber X'te Beast Games yarışmasıyla ilgili başvuruların açıldığını bildirdi. Bugüne kadar yapılan en büyük yarışmanın kazanına ise 5.000.000 dolar ödül verilecek.

Tarihin şimdiye kadarki en büyük yarışması olacağının altını çizen MrBeast, Prime Video'daki yarışma için toplam 5.000 aday aradığını söyledi. Bu yarışma ile sayısız rekorun kırılacağı söyleniyor. 5.000.000 dolarlık büyük yarışmaya nasıl başvuru yapılacağı da tüm detaylarıyla açıklandı.

İlk olarak yarışmaya katılmak için 18 yaşında veya daha büyük olmak gerekiyor. En önemli birinci koşulun ardından başvuru yapacak adaylarının mevcut pasaportlarının 2025 yılına kadar geçerli olma şartı bulunuyor.

Çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz netleşmemiş olsa da Haziran sonu ile Eylül 2024 ayına kadar seyahat etmeye müsait olunmasının gerektiği belirtiliyor. Üzücü bir koşul olsa da yarışmaya sadece ABD vatandaşları veya ABD göçmenlik statüsündeki kişiler başvurabiliyor.

1 Temmuz 2024 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında vizesi olanlar geçerli olan kişiler, beastgames.com üzerinden 1 dakikalık kendilerini tanıtan bir video paylaşmalı. Video paylaşmak zorunlu değil ancak aday seçiminde büyük bir avantaj sağlayacağı da göz ardı edilmemeli.

Im giving away $5,000,000 in the largest game show ever in history. If you want to compete in Beast Games (I need 5,000 people lol) apply here - https://t.co/Cy2XVKCLHe