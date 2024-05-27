MrBeast'in 5 Milyon Dolar Ödüllü Yarışması İçin Başvurular Açıldı: Nasıl Başvurabilirim?

MrBeast'in bir süredir Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan yarışması için bilgiler geliyordu. Bugün, ünlü YouTuber X'te Beast Games yarışmasıyla ilgili başvuruların açıldığını bildirdi. Bugüne kadar yapılan en büyük yarışmanın kazanına ise 5.000.000 dolar ödül verilecek.

Tarihin şimdiye kadarki en büyük yarışması olacağının altını çizen MrBeast, Prime Video'daki yarışma için toplam 5.000 aday aradığını söyledi. Bu yarışma ile sayısız rekorun kırılacağı söyleniyor. 5.000.000 dolarlık büyük yarışmaya nasıl başvuru yapılacağı da tüm detaylarıyla açıklandı.

MrBeast'in "Beast Games" Yarışmasına Nasıl Başvurulur?

İlk olarak yarışmaya katılmak için 18 yaşında veya daha büyük olmak gerekiyor. En önemli birinci koşulun ardından başvuru yapacak adaylarının mevcut pasaportlarının 2025 yılına kadar geçerli olma şartı bulunuyor.

Çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz netleşmemiş olsa da Haziran sonu ile Eylül 2024 ayına kadar seyahat etmeye müsait olunmasının gerektiği belirtiliyor. Üzücü bir koşul olsa da yarışmaya sadece ABD vatandaşları veya ABD göçmenlik statüsündeki kişiler başvurabiliyor.

1 Temmuz 2024 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında vizesi olanlar geçerli olan kişiler, beastgames.com üzerinden 1 dakikalık kendilerini tanıtan bir video paylaşmalı. Video paylaşmak zorunlu değil ancak aday seçiminde büyük bir avantaj sağlayacağı da göz ardı edilmemeli.

Im giving away $5,000,000 in the largest game show ever in history. If you want to compete in Beast Games (I need 5,000 people lol) apply here - https://t.co/Cy2XVKCLHe — MrBeast (@MrBeast) May 27, 2024

Video ekleyenlerin kendilerini tanıtmalarının haricinde iki soruya yanıt vermeleri gerekiyor. Bunlardan biri "Milyonlarca dolarla ne yapardınız?" ikincisi ise "Neden Beast Games'ye yer almak için yarışmak istiyorsun?"

MP4 formatında yüklenmesi ve 100 MB'den küçük olması gereken videoların haricinde bir selfie bir de boydan fotoğraf da başvuruya eklenmesi gerekiyor.

Çekimlerin her ne kadar ne zaman başlayacağı ve yayınlanacağı belli olmasa da Haziran sonu gibi müsaitlik talep edilmesi Temmuz - Ağustos gibi çekimlerin başlayacağına işaret ediyor. Aynı zamanda pasaportun 2025'e kadar, vizenin ise 2025 Ekim sonuna kadar olmasının istenmesi de yarışmanın o tarihlerde bitebileceğini gösteriyor.

Durum böyle olursa yarışmanın yetişirse 2025 sonu eğer yetiştirilmezse 2026 yılının ilk çeyreğinde Amazon Prime Video'da yayınlanmasını bekleyebiliriz.