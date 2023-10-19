Napolyon Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı: Joaquin Phoenix ve Dahası!

Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Napolyon (Napoleon) filminin yeni fragmanı yayımlandı. Peki, başrol oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix'in de yer aldığı filmin yeni videosu neler sunuyor?

Napolyon Filminin Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

Sony Pictures Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden Napolyon filminin yeni tanıtım videosu izleyicilerle buluştu. Kısa sürede 6 milyon 950 bini aşkın görüntülenme sayısına ulaşan videoya binden fazla yorum yapıldı. Söz konusu fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Napolyon Filmi Oyuncuları

Vanessa Kirby

Ludivine Sagnier

Joaquin Phoenix

Rupert Everett

Ben Miles

Mark Bonnar

Ian McNeice

Tahar Rahim

Catherine Walker

Paul Rhys

Napolyon filminin oyuncuları arasında Vanessa Kirby, Ludivine Sagnier, Joaquin Phoenix, Rupert Everett, Ben Miles ve daha pek çok isim yer alıyor. Filmde Napolyon Bonapart'ı Phoenix canlandıracak.

Joaquin Phoenix daha önce 2000 yılında vizyona giren Gladiator (Gladyatör), 2013 yapımı Her (Aşk), 2019 yılında vizyona giren Joker dahil olmak üzere çok sayıda yapımda yer aldı. Phoenix ayrıca 2024'te çıkması beklenen Joker'in yeni filminde de bulunacak.

Napolyon Filmi Konusu

Aksiyon, macera ve biyografi türlerindeki film, Napolyon Bonapart'ın hikâyesini konu alacak.

Napolyon Filmi Çıkış Tarihi

Yönetmenliğini Ridley Scott, senaristliğini ise David Scarpa'nın üstlendiği film, 24 Kasım tarihinde vizyona girecek.

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