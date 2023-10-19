Napolyon Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı: Joaquin Phoenix ve Dahası!
Başrolde Joaquin Phoenix'in yer aldığı Napolyon (Napoleon) filminin yeni fragmanı izleyicilerle buluştu. Peki, Napolyon filmi ne zaman çıkacak?
Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Napolyon (Napoleon) filminin yeni fragmanı yayımlandı. Peki, başrol oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix'in de yer aldığı filmin yeni videosu neler sunuyor?
Napolyon Filminin Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?
Sony Pictures Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden Napolyon filminin yeni tanıtım videosu izleyicilerle buluştu. Kısa sürede 6 milyon 950 bini aşkın görüntülenme sayısına ulaşan videoya binden fazla yorum yapıldı. Söz konusu fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Napolyon Filmi Oyuncuları
- Vanessa Kirby
- Ludivine Sagnier
- Joaquin Phoenix
- Rupert Everett
- Ben Miles
- Mark Bonnar
- Ian McNeice
- Tahar Rahim
- Catherine Walker
- Paul Rhys
Napolyon filminin oyuncuları arasında Vanessa Kirby, Ludivine Sagnier, Joaquin Phoenix, Rupert Everett, Ben Miles ve daha pek çok isim yer alıyor. Filmde Napolyon Bonapart'ı Phoenix canlandıracak.
Joaquin Phoenix daha önce 2000 yılında vizyona giren Gladiator (Gladyatör), 2013 yapımı Her (Aşk), 2019 yılında vizyona giren Joker dahil olmak üzere çok sayıda yapımda yer aldı. Phoenix ayrıca 2024'te çıkması beklenen Joker'in yeni filminde de bulunacak.
Ferrari'nin Kurucusunu Anlatacak Filmin Yeni Fragmanı Yayımlandı
Dünyaca ünlü otomobil markası Ferrari'nin üreticisi olan Enzo Ferrari'yi anlatacak filmin yeni fragmanı paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Michael Mann'in oturduğu Amerikan yapımı filmin tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırdı.
Napolyon Filmi Konusu
Aksiyon, macera ve biyografi türlerindeki film, Napolyon Bonapart'ın hikâyesini konu alacak.
Napolyon Filmi Çıkış Tarihi
Yönetmenliğini Ridley Scott, senaristliğini ise David Scarpa'nın üstlendiği film, 24 Kasım tarihinde vizyona girecek.
En İyi Gerçek Hayat Filmleri
Gerçek hayat filmleri, gerçekte yaşanmış bir hikâyeye dayandığından ötürü izleyiciler açısından daha etkileyici olabiliyor.
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