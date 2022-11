En İyi Gerçek Hayat Filmleri

Gerçek hayat filmleri, gerçekte yaşanmış bir hikâyeye dayandığından ötürü izleyiciler açısından daha etkileyici olabiliyor. Peki, gerçek olaylara dayanan en başarılı yapımlar hangileri? Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

Günümüzde çok fazla sayıda film bulunuyor. Bu filmlerin bazıları kurgusal bir hikâyeye sahipken bazıları ise gerçekten yaşanmış olaylara dayanıyor. Gerçek hikâyeye dayanan filmler izlemekten keyif alan izleyiciler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.

Gerçek Hayatı Konu Alan En İyi Filmler

Rush

Titanic

127 Hours

The Pianist

Into the Wild

The Terminal

The Blind Side

Schindler's List

A Beautiful Mind

The Social Network

The Imitation Game

Catch Me If You Can

The Wolf of Wall Street

The Theory of Everything

The Pursuit of Happyness

Yukarıda gerçek hikâyeye dayanan film önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca çoğu izleyici tarafından oldukça beğenilen Türk filmlerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız IMDb puanı yüksek en iyi Türk filmleri listemizi inceleyebilirsiniz.

Rush

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 13+

Tür: Aksiyon, biyografi ve dram

Oyuncular: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde ve dahası

Rush, James Hunt ve Niki Lauda isimli Formula 1 pilotlarının arasındaki rekabeti konu alıyor. Yönetmenliğini Ron Howard'ın yaptığı filmin senaristliğini Peter Morgan üstlendi. 2013 yılında yayımlanan film 2 saat 3 dakika uzunluğunda.

Titanic

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Tür: Dram ve romantik

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane ve dahası

Gerçek hayat filmleri arasında bulunan Titanic, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği RMS Titanic faciasını konu alıyor. 1997 yılında vizyona giren filmde farklı toplumsal sınıflara sahip iki gencin aşkına da tanık oluyoruz. Yönetmenliğini ve senaristliğini James Cameron'ın üstlendiği film, 2 milyar doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.

127 Hours

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 15+

Tür: Biyografi ve dram

Oyuncular: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara ve dahası

Aron Ralston'ın Between a Rock and a Hard Place isimli otobiyografik kitabına dayanan 127 Hours, bir kayanın altında mahsur kalan ve hayatta kalmak için mücadele eden Ralston'ın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Danny Boyle'ın üstlendiği film 2010 yılında çıktı.

The Pianist

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Tür: Biyografi, dram ve müzik

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay ve dahası

Alman subayı Wilm Hosenfeld'ın Śmierć Miasta adlı otobiyografi kitabına dayanan The Pianist, Yahudi kökenli Władek Szpilman isimli piyanistin hikâyesini konu alıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Roman Polanski'nin üstlendiği film 2022 yılında vizyona girdi. 35 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 120 milyon dolar civarında hasılat elde etti.

Into the Wild

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 7+

Tür: Macera, biyografi ve dram

Oyuncular: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener ve dahası

Üniversiteden mezun olduktan sonra vahşi doğada tek başına yaşamak için Alaska'ya seyahat eden Christopher McCandless'in hikâyesini konu alıyor. McCandless, bu süreçte birçok insan ile tanışır. 2007 yılında vizyona giren film, 2 saat 28 dakika uzunluğunda.

The Terminal

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Tür: Komedi, dram ve romantik

Oyuncular: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Chi McBride ve dahası

1988 yılından 2006 yılına kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanında yaşamını sürdüren Mehran Karimi Nasseri'den esinlenen The Terminal filminde Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi reddedilen, kendi ülkesine de dönemeyen ve bu nedenle John F. Kennedy Havaalanında mahsur kalan Viktor Navorski'nin maceralarına tanık oluyoruz.

The Blind Side

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Tür: Biyografi, dram ve spor

Oyuncular: Quinton Aaron, Sandra Bullock, Tim McGraw ve dahası

Yönetmenliğini John Lee Hancock'un üstlendiği The Blind Slide (Kör Nokta), Tuohy çifti tarafından evlatlık alınan Michael Oher'in hikâyesini anlatıyor. 2 saat 9 dakika uzunluğundaki Kör Nokta, 2009 yılında çıktı. 29 milyon dolar bütçe ile çekilen The Blind Slide, 309 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.

Schindler's List

IMDb Puanı: 9,0

Yaş Sınırı: 18+

Tür: Biyografi, dram ve tarih

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley ve dahası

1993 yılında vizyona giren Schindler's List (Schindler'in Listesi), İkinci Dünya Savaşı esnasında 1100 Yahudiyi kurtarmak için tüm servetini harcayan Oskar Shindler'ın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı film 320 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

A Beautiful Mind

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 13+

Tür: Biyografi ve dram

Oyuncular: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris ve dahası

Sylvia Nasar'ın aynı adlı romanından uyarlanan kitaptan esinlenen A Beatiful Mind (Akıl Oyunları), John Forbes Nash Jr. isimli matematikçinin hikâyesini anlatıyor. 60 milyon dolar bütçe ile çekilen Akıl Oyunları, 310 milyonu aşkın hasılat elde etmeyi başardı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiği film 2001 yılında çıktı.

The Social Network

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 15+

Tür: Biyografi ve dram

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake ve dahası

En iyi girişimcilik filmleri arasında yer alan The Social Network (Sosyal Ağ), dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'un kuruluş hikâyesini konu alıyor. 40 milyon dolar bütçe ile çekilen Sosyal Ağ, 224 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 2010 yılında vizyona giren film 2 saat uzunluğunda.

The Imitation Game

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 7+

Tür: Biyografi, dram ve gerilim

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode ve dahası

Gerçek hayat filmleri arasında yer alan The Imitation Game (Enigma), İkinci Dünya Savaşı sırasında Enigma kodunu çözmeye çalışan Alan Turing isimli matematikçinin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenliğini Morten Tyldum'un üstlendiği film, 14 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 230 milyonu aşkın hasılat elde etti.

Catch Me If You Can

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 13+

Tür: Biyografi, suç ve dram

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken ve dahası

2002 yılında vizyona giren Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala), Frank Abagnale Jr. isimli dolandırıcının hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı Sıkıysa Yakala, 52 milyon dolar bütçe ile çekildi. 352 milyonu aşkın hasılat elde etmeyi başaran film 2 saat 21 dakika uzunluğunda.

The Wolf of Wall Street

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Tür: Biyografi, komedi ve suç

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie ve dahası

2013 yılında vizyona giren The Wolf of Wall Street (Para Avcısı), bir yatırım şirketinde çalışan Jordan Belfort'un hikâyesini anlatıyor. Jordan Belfort'un aynı adlı otobiyografik romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Martin Scorsese üstlendi. 392 milyon dolar hasılat elde etmeyi başaran Para Avcısı, 3 saat uzunluğunda.

The Theory of Everything

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 7+

Tür: Biyografi, dram ve romantik

Oyuncular: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox ve dahası

Gerçek hayat filmleri arasında bulunan The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi), ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini James Marsh, senaristliğini ise Anthony McCarten'in üstlendiği Her şeyin Teorisi 2 saat 3 dakika uzunluğunda.

The Pursuit of Happyness

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 13+

Tür: Biyografi ve dram

Oyuncular: Will Smith, Jaden Smith, Thandiwe Newton ve dahası

Aynı adlı kitaba dayanan The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme), maddi açıdan zorluklar yaşayan bir baba ile oğlunun hikâyesini anlatıyor. 55 milyon dolar bütçe ile çekilen Umudunu Kaybetme, 307 milyon doları aşkın gelir elde etmeyi başardı. 2006 yılında vizyona giren film 1 saat 57 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda gerçek hayat filmleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca Tom Hanks'in yer aldığı başarılı filmleri merak ediyorsanız en iyi Tom Hanks filmleri listemizi de inceleyebilirsiniz.