Ferrari'nin Kurucusunu Anlatacak Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Dünyaca ünlü otomobil markası Ferrari'nin üreticisi olan Enzo Ferrari'nin filmi yapılıyor. Yönetmen koltuğunda Michael Mann'in oturduğu Amerikan yapımı filmin, 25 Ağustos 2023'te gösterime girmesi bekleniyor.

Filmin senaryosunu Michael Mann ve Troy Kennedy Martin üstlendi. Yakında çıkması beklenen filmin, Brocks Yates'in Enzo Ferrari: The Man and the Machine adlı kitabından uyarlandığı biliniyor.

Enzo Ferrari'nin Hayat Hikâyesi Anlatılacak!

Hız tutkunlarının çok sevdiği araba markası Ferrari ve markanın kurucusu olan Enzo Ferrari'nin başından geçenler, filmin ana konusu olacak. İşte filmin fragmanından ilk görüntüler:

Filmde Enzo Ferrari rolünü ünlü oyuncu Adam Driver canlandıracak. Ferrari'nin eşi Laura Ferrari'yi ise Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ve Barselona gibi filmlerden tanıdığımız Penélope Cruz canlandıracak.

Filmde Hugh Jackman, Shailene Woodley ve Sarah Gadon gibi birçok ünlü oyuncu da yer alıyor. Ayrıca 1957 yılında gerçekleşen Mille Migla yarışında sürücüsüyle birlikte 9 seyircinin hayatını kaybettiği olay da filmde anlatılacak.

Filmin çekimleri İtalya'da gerçekleşti. Noel döneminde vizyona girmesi beklenen Ferrari, 30 Ağustos- 9 Eylül arasında gerçekleşecek olan 80. Venedik Film Festivali’nde rakipleriyle yarışacak.

2 saat 10 dakika olması beklenen biyografik dram filminin yayınlanan ilk fragmanı, seyircilerin merakını iyice artırdı.

Peki siz Ferrari filmini vizyona girdiğinde izleyecek misiniz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşmayı unutmayın.