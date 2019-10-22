NBA2K20 Demo Konsollar İçin Güncellendi

PC, konsol ve mobildeki en iyi basketbol oyunu NBA2K20’nin demo sürümü güncellendi. Yeni NBA oyununu ücretsiz oynamak isteyenler için güzel bir fırsat olan NBA2K20 Demo güncelleme detayları haberimizde.

Windows PC, Xbox ve PlayStation konsol ve Android, iOS cihazlarda oynanabilecek, gerek grafiksel gerekse de oynanış olarak en iyi basketbol oyunu NBA2K’nın 2020 sezonu yaz aylarında açılmıştı. NBA2K20 Demo, 21 Ağustos’ta Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformunda indirilmeye açılmış, oyunculara MyCAREER’a erken erişme, yeni MyPLAYER Builder özelliğini test etme gibi ayrıcalıklar tanınmıştı. Aynı gün App Store ve Google Play’de MyNBA 2K20 uygulaması indirilmeye açılmıştı. Bugün oyunun yapımcısı 2K, demo sürümü güncellenmiş olarak sundu. 6 Eylül’de tüm platformlarda çıkış yapan oyunu henüz satın almamış kullanıcılar şu anda PlayStation 4 veya Xbox One’larına yeni NBA2K20 demoyu ücretsiz indirip deneyimleyebiliyor.

Konsollar için yenilenen NBA2K20 Demo’da oyuncular Hızlı Oyun (Quick Game) modunda Toronto Raptors ve Golden State Warriors takımlarıyla 5 maç yapabiliyor. Oyunu daha fazla deneyimleme şansı sunmasının yanı sıra daha zevkli oynanış veren yeni demoda kontrollerin çok basitleştirilmesi dikkat çekiyor. NBA 2K oyununu çok iyi oynayan profesyonel oyuncularla yeni oyuncular aynı, birkaç temel kontrollerle maç yapabiliyor. Hem hücumda hem de savunmada tuş kombinasyonlarını bilmek en iyisi olmak için elbette gerekli ve demoda oyunculara kendilerini geliştirme şansı sunuluyor.

NBA2K20 oyununu henüz satın almadı ve yaz aylarında ücretsiz demo sürümünü indirip hala silmediyseniz kesinlikle güncellemelisiniz. Yeni NBA2K20 Demo’nun PlayStation 4 ve Xbox One için özel olarak yayınlandığını hatırlatalım.