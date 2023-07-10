NBA 2K24 Sistem Gereksinimleri Neler? NBA 2K24 Kaç GB?

NBA 2K24 sistem gereksinimleri, 2K şirketinin yeni basketbol oyununu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor çünkü bilgisayardaki donanımın, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir. Eğer karşılayamıyorsa kasma sorunu yaşanır. Bu da oyun deneyimini olumsuz etkiler.

Yakında satışa sunulacak NBA 2K24 oyununu sorunsuz şekilde oynamak için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu açıkladık. Rehberimize göz atabilir ve NBA 2K24'ü PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

NBA 2K24 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 3.10 GHz/ AMD FX-4100 3.60 GHz veya daha iyisi

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / ATI Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K24'ü minimum ayarlarda oynayabilmek için PC'de en az Intel Core i3-2100 3.10 GHz ya da AMD FX-4100 3.60 GHz işlemcisi gerekiyor. Ayrıca en az NVIDIA GeForce GT 450 veya ATI Radeon HD 7770 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

NBA 2K24 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 3 GHz / AMD FX-8370 3.4 GHz veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / ATI Radeon R9 270 2 GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K24 oyununu yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIDIA GeForce GTX 770 veya ATI Radeon R9 270 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. DirectX 11 isteyen oyunda en az Intel Core i5-4430 3 GHz ya da AMD FX-8370 3.4 GHz işlemci gerekiyor.

NBA 2K24 Kaç GB Yer Kaplayacak?

NBA 2K24, depolama tarafında 110 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer PC'de yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık kullanmadığınız programları veya oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bu işlem için PC'de kapsamlı temizlik gerçekleştiren program kaldırma araçlarını kullanabilirsiniz.

NBA 2K24 Kaç GB RAM İstiyor?

Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K24 minimum ayarlarda en az 4 GB, önerilen ayarlarda ise en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Eğer yeterli miktarda RAM yoksa oyunu oynarken problem yaşayabilirsiniz.

NBA 2K24 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Basketbol oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden NBA 2K24, 8 Eylül 2023 tarihinde PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformları için piyasaya sürülecek.

NBA 2K24 Türkçe Olacak mı?

Hayır, oyun Türkçe dil desteğine sahip olmayacak. Oyunun destekleyeceği diller arasında İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca dahil olmak üzere birçok dil bulunuyor.