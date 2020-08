Eylülde Çıkacak Oyunlar (PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia)

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde video oyunu oynama oranı önemli ölçüde arttı. İnsanlar salgın döneminde koronavirüs stresi ile başa çıkmak için video oyunlarına yoğun ilgi gösteriyor. Birçok video oyunu için koronavirüs nedeni ile erteleme kararı alınırken bazı video oyunları çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, eylülde çıkacak oyunlar neler?

Eylülde Çıkacak Oyunlar Listesi

Bu yazıda, eylül ayında satışa sunulacak video oyunlarından beş tanesini derledik. Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek video oyunları arasında milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen yapımlar yer alıyor. İşte, oyuncular tarafından merakla beklenen video oyunları!

1. Marvel's Avengers

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal tarafından geliştirilen Marvel's Avengers, 4 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Marvel's Avengers'in PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri ise konsolların çıktığı gün erişime açılacak.

Geçtiğimiz hafta Marvel's Avengers'te yer alan oynanabilir karakterlerin listesi ortaya çıkmıştı. Marvel's Avengers'te Ant-Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Doctor Strange, Falcon, Hawkeye, Hulk, Hulkbuster, Iron-Man, Kamala, Kate Bishop, Mar-Vell, Mockingbird, Quake, Scarlet Witch, She-Hulk, Thor, Vision, War Machine, Wasp, Black Widow, Winter Soldier karakterleri yer alacak.

2. Tony Hawk'ın Pro Skater 1+2

Vicarious Visions tarafından geliştirilen Tony Hawk'ın Pro Skater 1+2, 4 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Oyuncular tarafından merakla beklenen kaykay oyunu Tony Hawk'ın Pro Skater 1+2 PC sürümü Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak. Tony Hawk'ın Pro Skater 1+2'de orijinal oyunlarda bulunan profesyonel kaykaycıların tamamı yer alacak. Oyunda her kaykaycının kendisine has hareketleri bulunacak.

Tony Hawk'ın Pro Skater 1+2'de orijinal oyunlardaki bütün bölümlerin bulunacağı belirtildi. Oyuncular bu bölümleri ister tek başına, ister yerel co-op desteği sayesinde arkadaşları ile birlikte isterse de çok oyunculu mod desteği sayesinde diğer oyuncular ile birlikte oynayabilecek.

3. NBA 2K21

Basketbol tutkunları tarafından merakla beklenen NBA 2K21, 4 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. NBA 2K21, 2020 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarında da satışa sunulacak. Bugün itibarıyla NBA 2K21 demosu yayımlandı. NBA 2K21'i çıkış tarihinden önce denemek isteyen oyuncular, oyunun demosunu oynayabilir. NBA 2K21, sahip olacağı yeni oynanış mekanikleri sayesinde keyifli bir oyun sunacak.

4. WWE 2K Battlegrounds

WWE 2K21 oyununun iptal edildiği ve serinin yeni oyununun gelecek yıl çıkacağı açıklanmıştı. WWE 2K21 oyununun iptal edilmesinin ardından WWE 2K Battlegrounds duyurulmuştu. 70'den fazla WWE süperstarının yer alacağı WWE 2K Battlegrounds, basit oynanışa sahip olacak. WWE 2K Battlegrounds, 18 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulacak.

5. Mafia: Definitive Edition

İlk Mafia oyununun yenilenmiş sürümü olan Mafia: Definitive Edition, serinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Grafik, seslendirme ve animasyon konusunda ciddi iyileştirmelerin yapıldığı Mafia: Definitive Edition, 25 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Mafia: Definitive Edition, tıpk Marvel's Avengers gibi normal platformların yanı sıra Google'ın bulut oyun hizmeti Stadia'ya da gelecek.