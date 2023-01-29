Sıkıldığınız Zaman Oynayabileceğiniz Mobil Oyunlar
Sıkıldığınız zaman oynayabilceğiniz mobil oyunları sizler için derledik. Gelin listeye yakından bakalım.
Milyonlarca mobil oyun bulunmakta bu oyunlar arasından kimileri sanıldığının aksine oldukça can sıkabiliyor. Bu nedenle insanlar kaliteli oyunlar aramaya başladı. Bizler sizler için can sıkıntınızı giderebilecek mobil oyunları derledik. Peki, bu oyunlar neler? Gelin, yakından bakalım.
Can Sıkıntınızı Giderecek Mobil Oyunlar
- Golf Battle
- Mobile Legends: Bang Bang
- Need for Speed No Limits
- FIFA Futbol
- NBA LIVE Mobile Basketball
- Counter Strike Cevrimdışı: CS
- Kelimelik
Golf Battle
Can sıkıntınızı giderecek oyunlar arasında tabi ki de mobil golf oyunu yer almaktadır. Dik bir şekilde toplu taşımada evde oynayabileceğiniz oyun herkes tarafından sevilerek oynanmaktadır.
Mobile Legends: Bang Bang
LOL oyunun mobil versiyonu olan oyun LOL severler için birer nimet tarzındandır. Birçok kişinin severek oynadığı oyunda aynı zamanda değişik karakterler de bulunmaktadır.
Need for Speed No Limits
Gelgelelim geçmişten günümüze Need for Speed serisinin mobil versiyonu olan oyuna birçok kişi tarafından oynanan oyun pek ses getirmese de yine de sevilen oyunlar arasında yer aldı.
FIFA Futbol
Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olan FIFA’yı bu listeye almasak olmazdı. Futbol severlerin bir nbumaralı oyunu FIFA, mobil versiyon için en iyi futbol oyunlarından biridir.
NBA LIVE Mobile Basketball
Bir fubol oyununu alıyoruz da basketbol eksik kalır mı? En iyi mobil basketbol oyunlarından olan NBA ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir basketbol oyunudur.
Counter Strike Çevrimdışı: CS
Counter Strike oyunu elbette mobil cihazlarda bulunmuyor. Tabi 1.6 serisi çok tuttuğu için APK olarak karşımıza gelmiş olsa da Play Store ve App Store’da bulunmuyor. Ancak birçok türevi mevcut. Bu oyunlardan biri de Counter Strike Çevrimdışı: CS gayet başarılı duruyor.
Kelimelik
Sıkıldığınız zaman can sıkıntınızı giderecek oyunlardan biri de elbette Kelimelik oyunudur. Bir kelime oyunu her yaşa hitap ettiği için tercih edilen oyunlar arasında yer alır.
En Eğlenceli 5 Mobil Oyun
Mobil cihazlar elimize ulaştığından beridir oyunlar ile birlikte yaşamaktayız. Özellikle günlük yaşantımızda birçoğumuz bilgisayarlar yerine mobil cihazların başında oluyoruz.
Bu içeriğimizde sıkıldığınız zaman oynayabileceğiniz mobil oyunları derledik. Peki, sizler bu listede hangi oyunların bulunmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi hikayeli oyunlar neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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