Sıkıldığınız Zaman Oynayabileceğiniz Mobil Oyunlar

Milyonlarca mobil oyun bulunmakta bu oyunlar arasından kimileri sanıldığının aksine oldukça can sıkabiliyor. Bu nedenle insanlar kaliteli oyunlar aramaya başladı. Bizler sizler için can sıkıntınızı giderebilecek mobil oyunları derledik. Peki, bu oyunlar neler? Gelin, yakından bakalım.

Can Sıkıntınızı Giderecek Mobil Oyunlar

Golf Battle

Mobile Legends: Bang Bang

Need for Speed No Limits

FIFA Futbol

NBA LIVE Mobile Basketball

Counter Strike Cevrimdışı: CS

Kelimelik

Golf Battle

Can sıkıntınızı giderecek oyunlar arasında tabi ki de mobil golf oyunu yer almaktadır. Dik bir şekilde toplu taşımada evde oynayabileceğiniz oyun herkes tarafından sevilerek oynanmaktadır.

Mobile Legends: Bang Bang

LOL oyunun mobil versiyonu olan oyun LOL severler için birer nimet tarzındandır. Birçok kişinin severek oynadığı oyunda aynı zamanda değişik karakterler de bulunmaktadır.

Need for Speed No Limits

Gelgelelim geçmişten günümüze Need for Speed serisinin mobil versiyonu olan oyuna birçok kişi tarafından oynanan oyun pek ses getirmese de yine de sevilen oyunlar arasında yer aldı.

FIFA Futbol

Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olan FIFA’yı bu listeye almasak olmazdı. Futbol severlerin bir nbumaralı oyunu FIFA, mobil versiyon için en iyi futbol oyunlarından biridir.

NBA LIVE Mobile Basketball

Bir fubol oyununu alıyoruz da basketbol eksik kalır mı? En iyi mobil basketbol oyunlarından olan NBA ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir basketbol oyunudur.

Counter Strike Çevrimdışı: CS

Counter Strike oyunu elbette mobil cihazlarda bulunmuyor. Tabi 1.6 serisi çok tuttuğu için APK olarak karşımıza gelmiş olsa da Play Store ve App Store’da bulunmuyor. Ancak birçok türevi mevcut. Bu oyunlardan biri de Counter Strike Çevrimdışı: CS gayet başarılı duruyor.

Kelimelik

Sıkıldığınız zaman can sıkıntınızı giderecek oyunlardan biri de elbette Kelimelik oyunudur. Bir kelime oyunu her yaşa hitap ettiği için tercih edilen oyunlar arasında yer alır.

Bu içeriğimizde sıkıldığınız zaman oynayabileceğiniz mobil oyunları derledik. Peki, sizler bu listede hangi oyunların bulunmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi hikayeli oyunlar neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.