Treyarch Resmen Duyurdu! Ünlü Oyuncu Call of Duty'ye Geliyor!

Activision ve Treyarch, oyuncuları şaşırtmaya devam ediyor. Mevcut sezon için yayınlanan ara güncelleme fragmanı ile bir yıldız isim daha savaş alanında karşımıza çıkacak. Görünüşe göre Call of Duty de Fortnite seviyesinde yıldızlar geçidi platformuna dönüşüyor.

Black Ops 7'ye Hangi Ünlü Oyuncu Geliyor?

Call of Duty, bilhassa Warzone tarafında bizi pek çok iş birliği ile önemli oyun karakterleri, futbolcular ve şarkıcılar ve hatta Terminator ve Godzilla ile Kong dahi oyuncular ile buluşturmuştu. Yayınlanan yeni tanıtım fragmanı ile şimdi de Nicolas Cage, Black Ops 7 yolcusu olacak.

Geliştirici stüdyonun verdiği bilgilere göre Cage, dördüncü sezonun ara güncellemesi kapsamında 25 Haziran 2026 Perşembe günü, yani yarın, kendisine özgü bir paket ile oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca Summer of Action adı altındaki özel bir etkinliğinde başrolünde bulunacak. Diğer bir deyişle, sırada bir kostüm olmayacak.

Söz konusu etkinliğin aşina olduğumuz yüksek tempolu aksiyon filmlerinden ilham alınan bir yapıya sahip olacak. Diğer bir deyişle, abartılı aksiyon sahneleri, alabildiğince kaos ve patlamalar ile aksiyona doyacağımız söyleniyor. Haliyle de Nicolas Cage seçimi bilinçli bir tercih diyebiliriz.

Amerikalı oyuncunun yeni bir Event Pass için de başrol koltuğunda oturacağı söyleniyor. Detaylara bakılır ise içeriğinde günlük giriş kartları, özel görevler ve yeni çok oyunculu ve Resurgence Ranked Series etkinlikleri bulunacak. Ayrıca çifte deneyim puanı jetonları, farklı kozmetik ödüller, silah kamuflajları ve çok daha fazlasını kazanabilmek mümkün olacak.

Bu iş birlik aslında Nicolas Cage için bir ilk değil. Daha önceden Dead by Daylight'ta oyuncular ile buluşmuştu. Bu yeni iş birliğiyle de hayatta kalma türünden aksiyon türüne geçiş yapmış olacak. Bakalım ünlü oyuncuyu sırada hangi oyunda göreceğiz?

Editörün Yorumu

Artık dünya genelindeki ünlü isimleri oyunlarda daha sık gördüğümüzü göz önünde bulunduracak olursam, Nicolas Cage benim için büyük bir sürpriz olmadı. Aslında bu zamana kadar gelmemiş olmasını şaşırtıcı bulduğumu söyleyebilirim. Hele de Dead by Daylight'taki performansı ve bu zamana kadar Call of Duty'ye yolu düşen ünlüler düşünülürse, çoktan gelmiş olmalıydı. Geç olsun, güç olmasın diyelim.

Diğer yandan, bilhassa Warzone tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüşüyor. Pek çok ünlü isme savaş alanında denk geliyor iken, gelecekte imzalanacak iş birlikleri için de heyecanlanmıyor değilim.