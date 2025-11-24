Call of Duty: Black Ops 7
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 157.23 GB
- Üretici Activision
-
COD serisinin yeni oyunu olan Call of Duty: Black Ops 7, hikayesi ve kapsamlı içerikleriyle yenilenen bir aksiyon deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, Treyarch ve Raven Software tarafından bugüne kadarki en büyük Black Ops deneyimi olarak sunulmuştur.
- Hikaye, 2035 yılında geçmektedir ve David Mason liderliğindeki seçkin bir ekibin, psikolojik savaşın ve şiddetli çatışmanın pençesindeki dünyayı kaosa sürükleyecek sofistike bir komployu ortaya çıkarma görevine odaklanır.
- PC oyuncuları için kritik bir detay; oyunu oynayabilmek için sistemlerinde Secure Boot ve TPM 2.0 teknolojilerinin etkinleştirilmiş olması zorunludur.
Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Black Ops 7, bugüne kadarki en kapsamlı Black Ops deneyimini oyunculara sunuyor. 2035 yılında geçen bir hikayeye sahip olan Black Ops 7, sadece aksiyon değil, aynı zamanda siyasi gerilim ve psikolojik savaş açısından da çeşitlilik sunmaktadır.
Birçok farklı moda ev sahipliği yapan bu oyun, çok oyunculu mod seçenekleriyle ön plana çıkıyor. 18 farklı haritada savaş deneyimi yaşayacak, zombilere karşı mücadele edecek ve dehşet verici bir deneyim yaşayacaksınız.
Call of Duty: Black Ops 7 İndir
Çoklu hareket sistemi olarak adlandırılan, oyunun öne çıkan mekaniği, hızlı ve akıcı bir kontrol imkanı sunuyor. Zorlu savaş alanlarında hızlı hareketler yapabilir, rakiplerden anında kaçabilir veya onları hazırsız yakalayabilirsiniz. Tabii ki tüm bu oynanışa hakim olmalı ve antrenman modunda hem kontrollere hem de nişan kabiliyetinize alışmalısınız.
14 Kasım 2025 tarihinde çıkış yapan Call of Duty: Black Ops 7, oyuncular tarafından beklenilen geri dönüşü alamadı. Oldukça vasat bir inceleme puanına sahip olan oyunun, rakiplerine kıyasla çokça geride kaldığını söyleyebiliriz.
Siz de Call of Duty: Black Ops 7 indirin ve COD serisinin yeni hikayesine adım atın!
Call of Duty: Black Ops 7 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10 64 Bit (En güncel sürüm)
- İŞLEMCI: AMD Ryzen™ 5 1400 veya Intel® Core™ i5-6600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 veya Intel® Arc™ A580
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- İLAVE NOTLAR: Başlangıçta 161 GB kullanılabilir alana sahip SSD
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda çapraz platform (Cross-Platform) desteği var mı?
Evet. Oyun, çapraz platform çok oyunculu (Cross-Platform Multiplayer) özelliğini destekleyerek farklı konsol ve PC oyuncularının birlikte oynamasına olanak tanır.
Oyunun Zombiler modu nasıl bir yenilik sunuyor?
Treyarch'ın efsanevi Tur Tabanlı Zombiler modu, Black Ops tarihinin en büyük haritasını içeriyor. Hikaye, "gerçekliğin bittiği yerde başlayan" ve ekibi Dark Aether'ın kalbindeki geniş bir cehennem manzarasına iten bir kabus senaryosu sunar.
Oyunda Yapay Zeka (AI) kullanılmış mı?
Evet. Geliştiriciler, bazı oyun içi varlıkların (asset) geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla üretken yapay zeka (generative AI) araçlarını kullandıklarını belirtmişlerdir.
Call of Duty: Black Ops 7'nin Vault Edition sürümünde neler var?
Vault Edition, BlackCell (1 Sezon), 20 Kademe Atlamalı Savaş Bileti, 1.100 CP, 4 Operatör Görünümü, 5 Usta Zanaat Silahı, Zombiler için Ultra Sakız Paketi ve Kalıcı Kilit Açma Jetonu gibi özel içerikleri içerir.
Oyuncular çok oyunculu modda nasıl bir hareket sistemine sahip?
Çok oyunculu modda, oyunculara yeni nesil Omnimovement (Çoklu Hareket) sistemi sunulmuştur. Bu sistem, oyuncuların düşmanlarından ustaca kaçınmasını ve harita üzerinde daha akıcı hareket etmesini sağlamak için tasarlanmıştır.