COD serisinin yeni oyunu olan Call of Duty: Black Ops 7, hikayesi ve kapsamlı içerikleriyle yenilenen bir aksiyon deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, Treyarch ve Raven Software tarafından bugüne kadarki en büyük Black Ops deneyimi olarak sunulmuştur.

Hikaye, 2035 yılında geçmektedir ve David Mason liderliğindeki seçkin bir ekibin, psikolojik savaşın ve şiddetli çatışmanın pençesindeki dünyayı kaosa sürükleyecek sofistike bir komployu ortaya çıkarma görevine odaklanır.

PC oyuncuları için kritik bir detay; oyunu oynayabilmek için sistemlerinde Secure Boot ve TPM 2.0 teknolojilerinin etkinleştirilmiş olması zorunludur.

Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Black Ops 7, bugüne kadarki en kapsamlı Black Ops deneyimini oyunculara sunuyor. 2035 yılında geçen bir hikayeye sahip olan Black Ops 7, sadece aksiyon değil, aynı zamanda siyasi gerilim ve psikolojik savaş açısından da çeşitlilik sunmaktadır.

Birçok farklı moda ev sahipliği yapan bu oyun, çok oyunculu mod seçenekleriyle ön plana çıkıyor. 18 farklı haritada savaş deneyimi yaşayacak, zombilere karşı mücadele edecek ve dehşet verici bir deneyim yaşayacaksınız.

Call of Duty: Black Ops 7 İndir

Çoklu hareket sistemi olarak adlandırılan, oyunun öne çıkan mekaniği, hızlı ve akıcı bir kontrol imkanı sunuyor. Zorlu savaş alanlarında hızlı hareketler yapabilir, rakiplerden anında kaçabilir veya onları hazırsız yakalayabilirsiniz. Tabii ki tüm bu oynanışa hakim olmalı ve antrenman modunda hem kontrollere hem de nişan kabiliyetinize alışmalısınız.

14 Kasım 2025 tarihinde çıkış yapan Call of Duty: Black Ops 7, oyuncular tarafından beklenilen geri dönüşü alamadı. Oldukça vasat bir inceleme puanına sahip olan oyunun, rakiplerine kıyasla çokça geride kaldığını söyleyebiliriz.

Siz de Call of Duty: Black Ops 7 indirin ve COD serisinin yeni hikayesine adım atın!

Call of Duty: Black Ops 7 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10 64 Bit (En güncel sürüm)

Windows® 10 64 Bit (En güncel sürüm) İŞLEMCI: AMD Ryzen™ 5 1400 veya Intel® Core™ i5-6600

AMD Ryzen™ 5 1400 veya Intel® Core™ i5-6600 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 veya Intel® Arc™ A580

AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 veya Intel® Arc™ A580 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı İLAVE NOTLAR: Başlangıçta 161 GB kullanılabilir alana sahip SSD