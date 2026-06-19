Çok Sevilen İki Call of Duty Oyunu PS4 ve PS5'e Geliyor! Tarih Verildi

PlayStation 4 (PS4) ve PlayStation 5 (PS5) kullanıcılarını heyecanlandırabilecek bir gelişme yaşandı. Treyarch, Call of Duty serisinin çok sevilen iki oyununun PS4 ve PS5'e de geleceğini duyurdu. Dönemine damga vurmuş ve oyuncuların hafızalarında yer edinmiş bu iki efsane oyun, önümüzdeki ay modern konsollarda da oynanabilecek.

Hangi Call of Duty Oyunları PS4 ve PS5'e Gelecek?

Call of Duty: Black Ops ve Call of Duty Black Ops 2, temmuz ayınmda PlayStation 4 ve PlayStation 5'e de gelecek. Treyarch'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre söz konusu oyunlar, PS4 ve PS5'e doğrudan port edilecek. Yani bu versiyonların tamamen sıfırdan yapılmış birer remake veya grafikleri modern hâle getirilmiş birer remaster olmadığını belirtelim.

Call of Duty: Black Ops 2010 yılının kasım ayında PC, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Call of Duty: Black Ops 2 ise 2012 yılının kasım ayında PC, Wii U, Xbox 360, PlayStation 3 ve PS Vita için piyasaya sürülmüştü. Oyuncular yıllar önce bu cihazlarda deneyimledikleri orijinal oyunların birebir aynısını PS4 ve PS5'te de oynama fırsatı bulacak.

Yıllar sonra gelen bu hamle büyük heyecan yaratsa da beraberinde bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle her iki oyunun da multiplayer yani çok oyunculu sunucları ve altyapısı günümüz standartlarının gerisinde kaldı. Activision'ın bu online sistemleri yeni konsollarda nasıl optimize edeceği merak ediliyor.

Bir diğer önemli soru işareti ise söz konusu oyunların Xbox Series X/S'e gelip gelmeyeceği. Microsoft'un Activision'ı satın almasının ardından bölye bir hamlenin ilk olarka PlayStation tarafından gelmesi şaşırtıcı görünse görüüyor. Bu arada port projesinin arkasındaki stüdyonun Iron Galaxy olduğunu belirtelim.

Call of Duty: Black Ops Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Call of Duty: Black Ops, aksiyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Soğuk Savaş dönemini konu alan oyun, atmosferi başarılı şekilde yansıtıyor. Oyunda Alex Mason, Viktor Reznov ve Frank Woods dahil olmak üzere çeşitli karakterler bulunuyor.

Oyunda hikâye modunun yanı sıra zombi modu da bulunuyor. Bu, oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyun 81 Metacritic puanına sahip. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise "çok olumlu" durumda.

Call of Duty: Black Ops 2 Nasıl Bir Oyun?

Treyarch tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops 2, serinin en sevilen oyunları arasında yer alıyor. Hikâye, 1980'li yıllardaki Soğuk Savaş döneminde Alex Mason ile 2025 yılındaki siber ve drone savaşları döneminde David Mason'a odaklanıyor. Yani oyunda iki farklı döneme tanık oluyoruz.

Oyunda verdiğimiz kararlar, kurtardığımız veya etkisiz hâle getirdiğimiz karakterler, hikâyenin gidişatını ve oyunun sonunu doğrudan etkiliyor. Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyunun Steam'deki en son incelemelerinin "çok olumlu" şeklinde olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Black Ops ve Black Ops 2'nin uzun yılların ardından PlayStation 4 ve PlayStation 5'e gelecek olması şaşırttı. Üstelik bu sürümler doğrudan söz konusu konsollara port edilecek. Yani bu sürümler remaster veya remake sürümü olmayacak. Öte yandan bu oyunların Xbox Series X/S'e gelip gelmeyeceği de henüz belli değil.