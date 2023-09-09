Nintendo Switch 2'ye Dair Yeni Söylenti: PS5 Gücünde Olacak!

Yaklaşan Nintendo Switch 2 hakkındaki söylentiler her geçen gün artmaya devam ediyor ve popüler bir teknoloji YouTuber'ından gelen yeni bir sızıntı, konsolun özelliklerinin daha önce hayal edilenden daha güçlü olabileceğini gösteriyor.

RedGamingTech'ten gelen sızıntı, Nintendo Switch 2'nin 2x Cortex-A4 çekirdekli, 2x Cortex-A720 çekirdekli ve 4x Cortex-A520 çekirdekli bir MediaTek işlemci tarafından desteklenebileceğini iddia ediyor.

Daha önce Switch 2'nin özel bir Nvidia Tegra T239 "Drake" işlemciye sahip olacağı söyleniyordu. Bu, ilk Switch'in Tegra X1 işlemcisine göre hâlâ büyük bir iyileştirme olacak olsa da yeni sızıntı bundan çok daha iyi bir işlemciye sahip olabileceğini gösteriyor.

YouTuber'ın iddiaları doğruysa yeni MediaTek işlemci, Switch 2'yi performans açısından PlayStation 5 ile aynı seviyeye getirebilir.

Nintendo Switch 2 ile İlgili Söylentiler Artıyor

Sızıntı ayrıca Switch 2 GPU'sunun daha yeni Ada Lovelace mikro mimarisine dayanan 12 ila 16 akışlı çoklu işlemciye (SM) sahip olabileceğini iddia ediyor. Bu, eski nesil Ampere mimarisine sahip 14 SM'ye sahip olan Nvidia Jetson AGX Orin 32 GB'daki GPU'dan bile daha güçlü olacaktır.

Güçlü donanımının yanı sıra Switch 2'nin 12 ila 16 GB RAM ve geriye dönük uyumluluğa sahip olacağı da söyleniyor.

Elbette tüm bunlar en azından bu aşamada söylentiden ibaret. Hiçbir şey Nintendo tarafından resmî olarak onaylanmadı ve Switch 2'nin piyasaya sürülmesine daha oldukça zaman var ancak bu söylentiler doğruysa, Switch 2 oyun endüstrisinde adından oldukça söz ettirebilir.

Peki sizin Nintendo Switch 2'de beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.