Nintendo Switch 2'nin Lansmanı Sandığımızdan Çok Daha Yakın Olabilir!

Nintendo Switch 2 ile ilgili söylentiler uzun süredir gündemi meşgul ediyor olsa da yeni bir iddia, konsolun piyasaya sürülmesinin oldukça yakın olduğunu belirtiyor.

Eurogamer, Nintendo'nun Nintendo Switch 2'yi Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Gamescom fuarında kapalı kapılar ardında geliştiricilere gösterdiğini bildirdi.

Nintendo Switch 2, 2024'ün İkinci Yarısında Gelebilir

Yayın organı ayrıca Nintendo'nun geliştiricilere The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın "iyileştirilmiş" bir versiyonu da dâhil olmak üzere bir dizi teknoloji demosu gösterdiğini bildirdi. Bunun sadece bir teknoloji demosu olduğu ve Nintendo'nun Switch 2'de aynı oyunu yeniden piyasaya sürmeyi planladığına dair bir bilgi olmadığı vurgulandı.

Eurogamer ayrıca Nintendo'nun Nintendo Switch 2'yi 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı ve kilit ortakların hâlihazırda geliştirme kitlerine sahip olduğu yönündeki önceki raporları da doğruladı. Bununla birlikte, Nintendo'nun konsolu "mümkün olan en kısa sürede" piyasaya sürmek istediğini iddia etti.

Bu noktada Nintendo Switch 2'nin NVIDIA Tegra T239 işlemcisine sahip olacağı ve 4K görüntüyü destekleyeceği iddiaları dışında, söylentilere konu olan konsol hakkında farklı pek bir şey bilmiyoruz ancak Nintendo'nun devasa orijinal Switch oyunları kütüphanesiyle geriye dönük uyumluluk sunması en büyük beklentiler arasında.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.