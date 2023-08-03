Nintendo Switch 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nintendo’dan beklenen yeni oyun konsolu Switch 2 ile ilgili haberler piyasada büyük bir yankı uyandırıyor. Uzun zamandır Nintendo kullanıcılarının beklediği bu konsolun etkileyici bir oyun performansı sunması hedefleniyor.

Eski sürümlerle kıyaslandığında çeşitli avantajlara sahip olması beklenen cihazın kullanıcı deneyimini iyileştireceği kesin diyebiliriz. Ancak bazı özelliklerde ürün fiyatını artırmamak adına kısıtlamaya gidileceğine dair haberler de mevcut.

Bu yazımızda son çıkan haberlere göre Nintendo Switch 2’nin beklenen özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki tahminleri bir araya getirdik. İşte, Nintendo’nun heyecan yaratan yeni konsolu hakkındaki detaylar!

Nintendo Switch 2 Özellikleri

Nintendo Switch eski sürümde 20 nm Nvidia Tegra X1 ile 16 nm Tegra X1+ bulunuyor. Nintendo Switch 2’nin ise bunlardan daha güçlü bir donanım ile gelmesi bekleniyor. Bazı kaynaklara göre yeni nesil bir NVIDIA Tegra çipinin kullanıldığı bir Nintendo konsolu olarak karşımıza çıkabilir.

Eski sürümlerle kıyaslandığında daha düşük güç tüketimiyle birlikte daha yüksek bir performans ve daha iyi grafiklerin elde edilmesi hedefleniyor.

Nintendo Switch 2’ye dair en önemli beklentilerden biri OLED ekran bulunmasıyken, sızan haberlere göre konsolda OLED değil LCD ekran kullanılacağı belirtiliyor. Bu durum Nintendo kullanıcılarını üzse de bir yandan da Nintendo Switch 2’nin ardından OLED ekranlı yeni bir versiyonun da satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda merak uyandırıyor.

OLED yerine LCD ekran kullanımının temelinde cihazın maliyetini ve satış fiyatını minimumda tutma fikrinin yattığı düşünülüyor.

Nintendo Switch 2 Fiyatı

Nintendo Switch 2’nin satış fiyatına ilişkin net bir açıklama bulıunmamakla birlikte piyasada bu konuda çok fazla söylenti de dolaşmıyor. Ancak bazı tahminlere göre Nintendo Switch 2’nin satışa sunulduğunda 300 - 350 $ civarında olabileceği konuşuluyor.

Bu verilere göre TL bazında bir fiyat beklentisinden söz edecek olursak güncel kur ile hesapladığımızda 8.000 - 8.500 TL vergisiz fiyat karşımıza çıkıyor.

Nintendo Switch’in çıkış tarihinde dolar kurunun ne kadar olacağı ve vergi oranlarında yapılacak düzenlemeler TL bazında farklı fiyatlandırmalar ile karşılaşmamıza neden olabilir.

Benzer şekilde cihaz özellikleri ve diğer oyun konsollarının fiyatlarına bağlı olarak Nintendo’nun önerdiği çıkış fiyatı da tahminlerden farklı bir aralıkta yer alabilir.

Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi

Nintendo Switch 2 ile ilgili çıkan haberlere baktığımızda aslında cihaza ilişkin birçok hazırlığın tamamlandığını söylemek mümkün. Bu kadar hazır gözükmesine rağmen online platformlarda tahmin edilen çıkış tarihinin 2024’te olması bekleniyor. Hatta büyük bir çoğunluk bu tarihin 2024 yılının üçüncü çeyreğine kalacağını düşünüyor.