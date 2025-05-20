Nothing Phone (1) İçin Verilen Sözler Tutuldu, Şimdi Emeklilik Vakti

Nothing, Android 15 güncellemesini birçok markadan daha hızlı şekilde dağıtarak kullanıcılarını memnun etmişti. Ama işler Android 16 cephesine geçince parlaklık azaldı. Çünkü firmanın ilk modeli olan Nothing Phone (1), Android 16 güncellemesini hiç almayacak.

2022'de Android 12 ile piyasaya çıkan Nothing Phone (1), lansmanında üç ana Android sürüm güncellemesi sözü vermişti. Bu sözünü tuttu ve büyük güncelleme desteğini Android 15 sürümü ile tamamladı. Bundan gayrısı olmayacak; sonrasında sadece güvenlik yamaları resmi olarak sunulacak. Büyük güncellemelere veda etme vakti geldi.

Nothing Phone (1) Kullanıcıları Model Yükseltmeli Mi?

Android 16'yı merak eden Nothing Phone (1) kullanıcıları için yapılacak en net şey aslında yeni modele geçmek. Fakat şu aşamada biraz beklemek bir tık daha mantıklı. Android 16 tam anlamıyla yaygınlaşmadan önce Nothing'in kullanıcıları şaşırtıp ekstra bir güncelleme vermesi gibi küçük bir ihtimal daha var çünkü. Tabii sürekli güncel kalmak isteyen kullanıcılar için yapacak tek şey; Nothing Phone 2a gibi daha yeni modellere geçmek olacak.

Peki Nothing Phone (1) için büyük güncelleme desteğinin kesilmesi beklendik bir şey miydi? Cevap evet. Nothing'in resmi politikaları çerçevesinde bu karar oldukça normal ve beklenen de bir karardı. Üstelik bu model piyasaya çıkalı 3 sene olmuş; büyük güncelleme alma hakkı bir nevi zaman aşımına uğramış. Ancak Android 16'nın Haziran ayında çıkması beklenirken ve diğer Nothing modelleri destek alacakken, Phone (1) kullanıcıları ister istemez dışarıda kalmış oldu.

Android 16 ile Gelen Yenilikler

Android 16 güncellemesi için kolları erken sıvayan Google, Android Show adlı etkinliğinde güncelleme içeriğini bir bir anlatmıştı. Daha modern ve Android deneyimini daha akıcı bir şekilde yaşamamızı sağlayacak yeni "Material 3 Expressive" sistemi; akıllı telefonları hem dinamikleştiriyor, hem de ortaya oldukça modern, şık ve estetik dokunuşlar çıkıyor.

Google yeni güncelleme ile daha "sezgisel" bir tasarım yapmak istemiş. Bu sebeple Android 16 için tercih edilen renk paleti de beş duyumuzu tetikleyecek tonlardan özellikle seçilmiş.

Siz Android 16 güncellemesini almak için model yükseltir miydiniz yoksa size hitap etmiyor mu? Yorumlarda buluşalım.