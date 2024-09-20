AI Destekli Uygulama Ne Zaman Öleceğinizi Söylüyor: Ölüm Tarihini Nasıl Hesaplıyor?

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla beraber uygulamaların sayısında çok ciddi bir artış yaşandı. Şu anda milyonlarca uygulama bulunuyor. Bunların arasına çok ilginç bir işleve sahip bir uygulama daha katıldı. Yapay zeka destekli yeni uygulama ölüm tarihinizi söylüyor. Peki, hizmet bunu nasıl yapıyor?

Death Clock AI Uygulaması, Ölüm Tarihini Neye Göre Belirliyor?

Pek çok kişi, ne zaman öleceğini en az bir kere de olsa merak etmiştir. Yayınlanan bir uygulama, merak edilen soruya ışık tutuyor. Death Clock AI uygulaması, bilimsel olarak desteklenen verilere dayalı tahminler yapıyor.

Gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan uygulama, insanların mevcut alışkanlıklarına ve sağlık durumlarına göre ölüm tarihini hesaplıyor. İnsanların anket aracılığıyla alışkanlıklarına dair paylaştığı detaylar, yapay zekanın yaşam tarzını analiz etmesine imkân tanıyor.

Uygulamaya ayrıca genetik tarama ve kan testi gibi kişinin sağlığına dair bilgiler sunan belgeler de yüklenebiliyor. Yapay zeka, girilen bu bilgileri ve bilimsel verileri göz önünde bulundurarak hesaplama yapıyor.

Ölüm tarihini öğrenmenin yanı sıra yapay zeka ile sohbet imkânı da mevcut. Kişiselleştirilmiş asistan, sunduğunuz sağlık verilerine göre size özel öneriler sunuyor.

Uygulamanın, alışkanlıklarınızın yaşam beklentinizi nasıl etkileyebileceğini anlamanıza yardımcı olma ve sizi daha sağlıklı seçimlere yönlendirme amacına sahip olduğu belirtiliyor.

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