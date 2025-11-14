Bu Telefon Çok Güçlü! Çinli Markanın Amiral Gemisi Tanıtıldı

En büyük Android telefon üreticilerinden OnePlus, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çin merkezli marka, geçtiğimiz haftalarda ana vatanında piyasaya sürdüğü OnePlus 15 adlı modeli global olarak da tanıttı. İşte OnePlus 15 özellikleri ve fiyatı...

OnePlus 15 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,78 inç 1,5K LTPO AMOLED, 120 Hz (oyunlarda 165 Hz) yenileme hızı, 1800 nit HBM, Gorilla Glass Victus 2 koruma, 3200 Hz dokunmatik örnekleme

6,78 inç 1,5K LTPO AMOLED, 120 Hz (oyunlarda 165 Hz) yenileme hızı, 1800 nit HBM, Gorilla Glass Victus 2 koruma, 3200 Hz dokunmatik örnekleme İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), Adreno 840 GPU

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), Adreno 840 GPU RAM: 12 GB / 16 GB - LPDDR5X Ultra+

12 GB / 16 GB - LPDDR5X Ultra+ Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB - UFS 4.1

256 GB / 512 GB / 1 TB - UFS 4.1 Ön Kamera: 32 MP RGBW, 4K 60fps video

32 MP RGBW, 4K 60fps video Arka Kameralar: ​50 MP Sony IMX906 (OIS) ana kamera 50 MP 116° ultra geniş Omnivision OV50D 50 MP 3.5x periskop telefoto (Samsung JN5) 4K 120fps Dolby Vision ve 8K video desteği

Yazılım: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 Batarya: 7300 mAh

7300 mAh Şarj Hızı: 120W SuperVOOC kablolu, 50W AirVOOC kablosuz

120W SuperVOOC kablolu, 50W AirVOOC kablosuz Bağlantı: 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, çift bant GPS, USB Type-C

5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, çift bant GPS, USB Type-C Diğer: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, stereo hoparlör, 360 derece Cryo-Velocity soğutma sistemi, IP66 / IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları, Google Gemini desteği

OnePlus 15, 6,78 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlüklü LTPO AMOLED ekranıyla geliyor. Oyunlarda 165 Hz’e kadar çıkabilen bu ekran, normal kullanımda 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan panel, 3200 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla son derece hızlı tepki veriyor.

Cihazın kalbinde Qualcomm’un 3 nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 grafik birimi bulunuyor. Ayrıca telefon, 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine, 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı opsiyonlarına sahip.

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile çalışan telefonun ön tarafında 32 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası yer alıyor ve bu kamera 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı sensörü ve 50 MP periskop telefoto lens olmak üzere üçlü bir sistem kullanılıyor. Bu kameralarla 8K video kaydı almak da mümkün.

7300 mAh kapasitesindeki büyük bataryasıyla uzun kullanım süresi sunan OnePlus 15, 120W hızlı kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Öte yandan Google Gemini entegrasyonuyla gelen gelişmiş yapay zekâ özelliklerini de unutmamak gerekiyor. Bağlantı tarafında ise 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve NFC desteği bulunuyor.

OnePlus 15 Fiyatı

Model Bölge Fiyat OnePlus 15 (12 GB RAM + 256 GB) ABD 900 dolar OnePlus 15 (16 GB RAM + 512 GB) ABD 1.000 dolar OnePlus 15 (12 GB RAM + 256 GB) Avrupa 950 euro OnePlus 15 (16 GB RAM + 512 GB) Avrupa 1.100 euro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan OnePlus 15'in özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.