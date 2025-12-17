165Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

OnePlus, uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli 15R'yi tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. OnePlus 15R, güçlü donanım, yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OnePlus 15R Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

12 GB LPDDR5X Ultra Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 7.400 mAh

: 7.400 mAh Hızlı Şarj: 80W

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus 15R, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu, 1800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB LPDDR5X Ultra RAM bulunuyor. depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 7.400 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Bütçe dostu amiral gemisinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

OnePlus 15R Fiyatı