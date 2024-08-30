OpenAI'yi İflas Etmekten Apple ve Nvidia Kurtaracak!

Bir süredir, yapay zeka akımının fitilini ateşleyen şirketlerin başında gelen OpenAI'nin maddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna dair haberler çıktı. Hatta giderlerini dengelemek için bu süreçte ek yatırım kaynakları bulmazsa, şirketin 12 ay içerisinde nakit sıkıntısı yaşamaya başlayacağı bile iddia edildi.

Ancak, görünüşe göre böyle bir durum yakın gelecekte yaşanmayacak. Zira son raporlar, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple ve Nvidia'nın OpenAI'ye yüklü bir yatırım yapacağını ortaya koyuyor.

Apple ve Nvidia, OpenAI'ye Yatırım Yapacak

OpenAI, mevcut yatırımcılarından Thrive Capital'in süreci liderlik edeceği ve yöneteceği bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, yapay zeka devinin 100 milyar dolar veya daha fazla bir değere ulaşması için yeni yatırım kaynakları aranacak. Burada öne çıkan şirketler Apple ve Nvidia.

Nvidia'nın OpenAI ile iş birliği içinde olması ve yatırım yapmak istemesi şaşırtıcı değil. Zira OpenAI'nin yapay zeka modelleri büyük ölçüde Nvidia'nın grafik işlemcileri (GPU) üzerinde çalıştırılıyor. Benzer bir durum Apple için de geçerli. Bilindiği gibi, Apple bu yıl içinde ChatGPT'yi iOS 18'e entegre etmek için OpenAI ile bir anlaşma yaptı.

OpenAI, ChatGPT İle Büyük Bir Finansal Yük Altına Girdi

OpenAI'in ChatGPT'yi piyasaya sürdüğünden bu yana büyük bir finansal yük altına girdiği söyleniyor. Hatta yapay zeka aracının bir günlük maliyetinin 700 bin dolar olduğu ve bu miktarın gelecekte artacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte, markanın yapay zeka eğitim modellerine 7 milyar dolar ve personeline ise 1.5 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

Analistlerin 5 milyar dolarlık zarar tahmininin doğru çıkması halinde, OpenAI ciddi maddi problemlerle karşı karşıya kalacak. Şirketin, Microsoft'un geçmişte yaptığı 13 milyar dolarlık yatırım gibi ek yatırımlar bulmasının kaçınılmaz olduğu ve aksi takdirde 12 ay içinde nakit sıkıntısı yaşayacağının altı çiziliyor.

Yapay zeka devinin maddi problemleri aşabilmesi için Apple ve Nvidia'dan alacağı yatırımlar büyük önem arz ediyor.