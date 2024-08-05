OpenAI Karar Aşamasında: Ödevlerini ChatGPT'ye Yaptıranlar Yanabilir!

2022'de piyasaya sürülen ChatGPT ile yeni bir devri başlatan OpenAI, görünüşe göre kritik bir kararın aşamasında. Gelen bilgilere göre, şirket popüler yapay zeka aracıyla yazılan metinleri ve yapılan ödevleri tespit edecek bir araç geliştirdi, ancak bunu piyasaya sürüp sürmeme konusunda ciddi bir kararsızlık yaşıyor.

OpenAI, ChatGPT İle Üretilen Metinleri Filigranlarla Tespit Edecek Bir Araç Geliştirdi

The Wall Street Journal'ın haberine göre, OpenAI'in elinde tam bir yıldır hazır durumda olan ve ChatGPT ile yazılan metinleri (yüzde 99,9 oranında doğru şekilde) tespit edebilen bir araç mevcut. Ancak şirket, bu aracın doğuracağı sonuçlardan dolayı nihai kararı bir türlü veremiyor.

OpenAI, ödevini ChatGPT'ye yaptıranların anında tespit edilebileceği bir araç geliştirdi.



Şirket bu aracı yayınlayıp yayınlamama konusunda kararsız. pic.twitter.com/QK9LWWuEKe — Tamindir.com (@Tamindir) August 5, 2024

OpenAI'in yapay zeka tespit aracının çalışma mantığına dair bilgiler, ChatGPT ile üretilen metinlere gizli filigranların yerleştirileceği ve bunların ise daha sonra başka bir araçla tespit edilebileceği yönünde. Hatta yapay zeka olduğu anlaşılmasın diye yapılan kelime ve cümle değişiklerinin işe yaramayacağı ifade ediliyor.

Buna ek olarak tespit aracının sadece ChatGPT tarafından üretilen metinleri tespit edeceği ve diğer yapay zekalarda çalışmayacağı belirtiliyor.

Şirketin bu aracı gerçekten piyasaya sürüp sürmeyeceği belirsiz; zira kullanıcıların yüzde 30'u böyle bir yazılımın çıkması halinde ChatGPT'yi daha az kullanacağını veya hiç kullanmayacağını belirtti. Bu nedenle, yapay zeka şirketinin en azından şimdilik kullanıcı kaybetme ve diğer olası riskleri göze alarak tespit aracını piyasaya sürmesi beklenmiyor.

Tabii, yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.