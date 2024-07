ChatGPT'nin Bir Günlük Maliyeti Ortaya Çıktı: OpenAI İflas mı Edecek?

Yapay zeka akımının fitilini ateşleyen şirketlerin başında gelen OpenAI, söylentilere göre maddi sıkıntılarla karşı karşıya. Şirketin en ünlü ürünü 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT olsa da, geçen günlerde tanıtılan ve Google'a büyük darbe vuracağı söylenen SearchGPT arama motoru gibi daha birçok projesi mevcut.

Ancak, görünüşe göre OpenAI, tüm bu devrim niteliğindeki projelere rağmen gelirleriyle operasyonel maliyetleri ancak karşılıyor. Hatta birçok güvenilir kaynağa göre, şirket bu yıl 5 milyar dolar zarar edebilir ve ek sermaye toplamazsa 12 ay içinde nakit sıkıntısı çekmeye başlayabilir.

OpenAI'in ChatGPT'yi piyasaya sürdüğünden bu yana büyük bir finansal yük altına girdiği söyleniyor. Hatta yapay zeka aracının bir günlük maliyetinin 700 bin dolar olduğu ve bu miktarın gelecekte artacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte, markanın yapay zeka eğitim modellerine 7 milyar dolar ve personeline ise 1.5 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

SCOOP: OpenAI may lose $5B this year & may run out of cash in 12 months, unless they raise more $, per analysis @theinformation.



Investors should ask: What is their moat? Unique tech? What is their route in profitability when Meta is giving away similar tech for free? Do they… pic.twitter.com/i5EkvEFEQd