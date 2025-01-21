Büyük Dönüm Noktası: OpenAI'da Yapay Genel Zeka mı Var?

OpenAI'ın yapay genel zekanın en üst seviyesine ulaştığına yönelik son zamanlarda bitmek bilmeyen spekülasyonlar var. Yapay zeka araştırma şirketinin CEO'su Sam Altman ise kullanıcıların pürdikkat kesildiği OpenAI ile ilgili bu iddialara sonunda açıklık getirdi.

OpenAI'dan Yapay Genel Zeka Duyurusu Gelecek mi?

Sam Altman, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu söylentilerde hiçbir gerçeklik payı olmadığını açık bir şekilde belirtti. Ayrıca şirketin yapay genel zeka konusuna hiç eğilmediğini, şu an ya da yakın zamanda bununla ilgili planları olmadığını ifade etti.

Altman, "Sizin için çok güzel şeylerimiz var ama lütfen sakinleşin ve beklentilerinizi 100 kat azaltın!" dedi. Şirket şu anda teknoloji dünyasında yankı uyandıracak yeni modeller üzerinde çalışıyor ancak yapay genel zekanın şu an üzerinde çalışılan modellerle uzaktan yakından alakası yok.

AGI olarak da ifade edilen yapay genel zeka, normal bir insan gibi davranır, öğrenir ve uygun adımları takip eder. Bir diğer deyişle insan beyni gibi çalışır. Şirketin böylesine olağanüstü bir seviyeye gelmesi en azından şimdilik pek olası görünmüyor. Altman'a göre bunu yapmak için gerçekten çok fazla çalışmak gerekiyor.

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