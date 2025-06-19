OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan OPPO Find X8 serisinin ardından Find X9 serisi merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Find X9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre yeni telefon kamerasıyla öne çıkacak.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OPPO Find X9 Pro 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop kameraya sahip olacak. Find X8 Ultra ve Find X8 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde dört kamera tercih edilmişti.

Telefonda Samsung HP5 sensörü de yer alacak. Bu sensör, telefonun düşük ışıkta daha kaliteli görüntüler çekebilmesini sağlayacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de bulunacak.

Telefonda Dimensity 9500 yer alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak ortaya çıkan bilgilere göre çok yüksek bir performans sağlayacak. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 teknolojilerini kullanacak olan işlemcinin grafik birimi, iyileştirilmiş ışın izleme ve azaltılmış güç tüketimine sahip Immortalis-Drage olacak.

OPPO Find X9 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 serisinin 2025 yılının ekim veya kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.