Oppo Find X8 Serisi Özellikleri ve FiyatI

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun ekim ayında tanıtması beklenen Oppo Find X8 serisi’nin özellikleri Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Bu seri; Oppo Find X8, Find X8 Ultra ve Find X8 Pro şeklinde üç farklı model olarak piyasaya çıkacak. Biz de bu rehberde Oppo Find X8 serisi özelliklerini derledik.

Oppo Find X8 Serisi Özellikleri

Oppo’nun yeni amiral gemisi modellerinden Oppo Find X8, 2760 x 1256 piksel çözünürlüklü ve 6.5-6.6 inç boyutlarında düz OLED ekrana sahip olacak. Oppo Find X8 Pro, hafif kavisli OLED LTPO ekrandan oluşacak. Bu ekran, 2760 x 1264 piksel çözünürlüklü ve 6.78 inç büyüklüğünde tasarlandığı belirtiliyor.

Oppo Find X8 Ultra modeli diğer modellere kıyasla daha büyüktür. 6.8 inç boyutlu hafif kavisli OLED LTPO ekran özelliklerine sahip olması bekleniyor. Ekran çözünürlüğüyse 3168 x 1440 pikseldir. 3 modelin ekranını da Çinli BOE şirketi üretecek. Ancak Find X8 Ultra’nın ekranının, OnePlus 13 modelinde de kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Oppo Find X8 Ultra modeli, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Find X8 Ultra’nın batarya kapasitesiyse 6,200 mAh’tır. Find X8 Pro ve Find X8, gücünü Dimensity 9400 yonga setinden alacak. Find X8 Pro, IP68/69 sertifikalı olarak kullanıcılarıyla buluşacak.

Enerji verimliliği ve performansının yüksek olacağı da sızdırılan bilgiler arasındadır. Find X8’in bataryası 5,600 mAh ve Find X8 Pro’nunda 5, 700 mAh olması bekleniyor. Seri kutusundan ColorOS 15 tabanlı Android 15 işletim sistemli olarak çıkacak.

Find X8 Ultra ve Find X8 Pro modelleri, çift periskop telefoto kameradan oluşan dört kameralı sistemle geliştiriliyor. Find X8 modeliyse üçlü kamera şeklinde piyasaya çıkacak. Aynı zamanda bir adette periskop telefoto kameraya sahip olacak.

Oppo Find X8 Serisi Fiyatı

Oppo Find X8 serisinin X8 modeli; pembe, siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak. Yalnız Find X8 Pro modeli, pembe renk seçeneğiyle piyasaya çıkmayacak. Oppo Find X8 Ultra, diğer modellerden biraz geç Ocak 2025’te tanıtılacak. Find X8 ve Find X8 Pro modellerininse ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Oppo Find X8 serisi fiyatı ile ilgiliyse şu an için detaylar belli değil. Fiyata dair detaylar belli olduğunda sizi buradan bilgilendireceğiz.