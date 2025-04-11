OPPO Find X8 Ultra Tanıtıldı! 100W Hızlı Şarj, Güçlü İşlemci ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda OPPO F29 serisini tanıtan OPPO bu kez Find X8 Ultra modelini duyurdu. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Find X8 Ultra etkileyici kamera sistemi, güçlü donanımı ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

OPPO Find X8 Ultra Özellikleri

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 510 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 226 gram ağırlığındaki telefon 163,09 x 76,80 x 8,78 boyutlarında.

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite ve Adreno 830 GPU bulunuyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM sunan telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. 6.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.1 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel f/3.1 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Arka yüzeyde ayarıca 2 MP True Chroma da yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Dolby Vision desteğine sahip telefonun ön ve arka kameraları 4K video kaydı yapabiliyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda Dolby Atmos ve çift SIM (nano + nano) desteği de mevcut. Ekran altı parmak izi sensörünün yer aldığı telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

OPPO Find X8 Ultra Fiyatı