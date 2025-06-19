Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı: 120Hz Ekran, 32 MP Ön Kamera ve Dahası!

Geçtiğimiz hafta A5i serisini tanıtan OPPO, yeni bir telefon tanıttı. Reno 13A isimli bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesi ve şarj hızıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

OPPO Reno 13A Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Reno 13A, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 394 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 7,8 mm kalınlığında.

Adreno 710 GPU'nun yer aldığı telefonda Snapdargon 6 Gen 1 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip Reno 13A 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Telefonda IP68/69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği de yer alıyor. Peki, OPPO'nun yeni telefonu Reno 13A'nın fiyatı ne kadar?

OPPO Reno 13A Fiyatı

OPPO Reno 13A için 48.000 yen (13.067 TL) fiyat etiketi belirlendi.