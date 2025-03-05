Otonom Sürüşte 318 km/s Hız: O Marka Rekoru Kırdı!

Otonom sürüş yeni dünya teknolojilerindeki trendler arasında ilk sıralarda geliyor. Pek çok otomobil ve yazılım firması bu konuda yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Tabi bir de işin rekor boyutları var. Bu kapsamda Maserati yeni geliştirdiği otonom sürüş yazılımıyla yeni bir rekora imza attı. Peki bu hız denemesinin arka planında neler yaşandı? Sistem nasıl çalışıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Maserati Otonom Sürüş Yazılımı İle 318 Km/s Hıza Çıktı!

Sürücüsüz otomobiller her geçen gün pazarda biraz daha pay sahibi olmayı başarıyor. Tüketicilerin ilk etapta "çekingen" yaklaştığı bu özellik takip eden yıllarda geliştirildi ve pek çok kişinin güvenini kazandı. Hukuksal konularda yaşanan aksaklıklar ve aslında hukuksal kısmın bu konuda eksik olması otonom sürüşün tam kapasite ile kullanılmasını engellemesine rağmen Tesla gibi markaların sunmuş olduğu yarı otonom sistemler bile büyük ilgi topladı.

Temelde şerit takip, sensör sistemleri, hız takip sistemleri gibi pek çok farklı opsiyonun bir arada uyum içinde çalışmasını sağlayan otonom sürüş sistemleri pazardaki yerini arttırmaya çalışırken işin bir de spor otomobillerdeki boyutu var. Zira bazı markalar otonom sürüş yazılımlarını performans odaklı otomobillerine de entegre etmek için çalışıyor. Performans odaklı sürüşler genellikle yarış pistlerinde yapılırken pistte otonom sürüş kullanmak ne kadar mantıklı bilinmez ancak bu çalışmalar büyük bir veri tabanı ve deneyimin elde edilmesine kapı aralıyor.

Maserati'de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüsüz bir Maserati MC20 modeli Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi (KSC) pistine çıktı ve saatte 318 kilometre hıza ulaştı. Bu hıza sürücüsüz şekilde çıkan otomobil aslında ileride sürüşlerin daha da hızlı bir şekilde güven çerçevesinde yapılabileceğini gösterdi. Zira tüm otomobillerin otonom olarak hareket ettiği bir ortamda uygun hız limitleri otomobiller tarafından belirlenebilir. Bu da gelecek yıllarda 150-160 km/s hızlarda otonom sistemler ile aktif trafikte hareket edebileceğimiz anlamına gelmektedir.

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