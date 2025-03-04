Şubat 2025'te Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Rapora göre Toyota geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti.

Listenin ilk sırasında Toyota tarafından piyasaya sürülen Corolla isimli otomobil modeli bulunuyor. Corolla modelinin geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 574 adet satıldığı açıklandı. Renault Clio HB ise 3 bin 749 adet ile ikinci sırada konumlandı.

Tesla'nın Model Y isimli otomobili şubat ayında 3 bin 310 adet satıldı. Model Y'yi 3 bin 293 adet ile Fiat Egea Sedan takip etti. Beşinci sırada Renault tarafından üretilen Megane Sedan modeli bulunuyor. Bu araç geçtiğimiz ay 3 bin 54 adet satıldı.

Toyota'nın C-HR otomobili 2 bin 318 adet satılarak altıncı sırada yer aldı. Yedinci sırada BYD Seal U DM-i modeli bulunuyor. Bu otomobilin 2 bin 46 adet satıldığı açıklandı. Sekizinci sırada ise yerli otomobil Togg T10x konumlandı. T10x 2 bin 38 adet satıldı.

Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobiller