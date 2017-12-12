Outlast 3 Hakkında İlk Bilgiler Paylaşıldı

Korku oyunu denilince günümüzde akla birkaç isim geliyor. Bu isimlerin arasında yer alan Outlast serisi oyuncular tarafından bir hayli sevilmişti.

Bağımsız olarak geliştirilen ve 2013 yılında satışa sunulan Outlast, beklenmedik bir başarı yakalarken oyunun geliştirici Red Barrels, Outlast'ın hikayesini devam ettiren Whistleblower adlı indirilebilir içeriği de oyuncuların beğenisine sunmuştu. Outlast'ın çıkışının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra da Outlast 2 yayınlanmıştı. Outlast 2 de, tıpkı ilk oyun gibi yüksek beğeni kazanan bir oyun oldu.

Red Barrels, geçtiğimiz günlerde Outlast serisinin geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Firmanın şu anki hedefi önümüzdeki yıl ile birlikte Outlast 2'yi Nintendo Switch konsolu için yayınlamak. Peki Outlast 2 için herhangi bir yeni içerik görebilecek miyiz? Red Barrels maalesef Outlast 2 için, ilk Outlast oyununda olduğu gibi herhangi bir indirilebilir içerik yayınlanmayaağını dile getiriyor. Bunun sebebi ise Outlast 2'nin ek içerikler ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmamış olması. Red Barrels, muhtemel Outlast 2 indirilebilir içerikleri için birçok farklı fikri değerlendirdiklerini; fakat hiçbirini uygun bulmadıklarını açıklıyor.

Red Barrels'ın bu açıklamasının üzerine akıllara yeni bir soru geliyor; Outlast 2 için ek içerik yayınlanmayacaksa serinin hayranları ne yapacak? İşte bu sorunun cevabı olarak Outlast 3 ortaya atılıyor. Red Barrels, bir noktadan sonra Outlast 3'ü geliştireceklerini ve soruların cevaplanacağını ifade ediyor.

Red Barrels, Outlast ve Outlast 2 haricinde, Outlast evreninde geçen başka bir proje üzerinde çalıştıklarını da müjdeliyor. Bu projenin Outlast ve Outlast 2'nin devamı olmayacağı; fakat bize alternatif bir oyun tecrübesi yaşatacağı bilgisi verilmekte. Bu projenin sanal gerçeklik ile ilişkili olabilmesi muhtemel.

Red Barrels, Outlast 3 hakkında maalesef başka bir detay paylaşmadı, Outlast 2'den sonra seriye devam etmek isteyen oyuncular Outlast çizgi romanlarına yönlendiriliyor.