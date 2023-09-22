Birbirinden Rahatsız Edici Bilgisayar Oyunları: Psikoloji Bozarlar!

Oyunlar iyidir, oyunlar güzeldir. Ancak bazı oyunlar vardır ki zamanında büyük tepki toplamış ve infial yaratmıştır. Bu oyunlar sansasyon etkisi yaratmıştır ve çeşitli topluluklar tarafından topa tutulmuştur. Rahatsız edici oyunlar günümüzde artık eskisi kadar büyük etki yaratmıyorlar ancak zamanında büyük yaygara kopartmışlardı.

Biz de sizler için en rahatsız edici oyunlardan bir liste oluşturduk. Eğer bu tarz yapımları seviyorsanız oynayın diye. Eğer sevmiyorsanız da bu isimleri gördüğünüzde arkanızı dönüp kaçın diye.

En Rahatsız Edici Oyunlar

The Mortuary Assistant

Surgeon Simulator

Mortal Kombat

Dead Space 2

Carmageddon

Silent Hill 2

Outlast 2

Manhunt

Postal 2

Hated

The Mortuary Assistant

Bir “morg simülasyonu” olan bu oyun son derece korkutucu ve rahatsız edici. Tahnit işlemi yaptığımız sırada şeytani bazı yaratıklar bize musallat oluyor. Bir yandan cesetlerle uğraşırken bir yandan da iblisler peşimize takılıyor. Cesetlerle fazlaca yakın olduğumuz bu oyun her anlamda insanın içini kaldıran bir yapım.

Surgeon Simulator

Hem çok komik hem de çok iğrenç olmayı aynı anda başarabilen bir oyun olan Surgeon Simulator adından da anlaşılacağı üzere bir cerrah simülasyonu. Kara mizah öğelerinin bol bol bulunduğu bu komik oyunda hiç de komik olmayan şeyler yapabiliyoruz. Fizik tabanlı bir oynanış sunan Surgeon Simulator’u oynarken ya kusacaksınız ya da kahkaha atacaksınız.

Mortal Kombat

Oyun tarihinin belki de en çok tartışma çıkartan yapımı olan Mortal Kombat 1992 yılından itibaren hayatımızda olan bir yapım. İlk oyunundan bu yana pek çok kez tartışmalar yaratan Mortal Kombat, ebeveynler başta olmak üzere pek çok kişiyi kızdırmıştır.

Oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan “Fatality” ve daha sonrasında ortaya çıkan “Brutality” sahneleriyle adından sık sık söz ettiren Mortal Kombat teknolojinin de gelişmesiyle her oyununda çok daha gerçekçi ve rahatsız edici sahneler oluşturabiliyor. Özellikle son oyunları film kalitesinde grafikler kullandığı için zaman zaman insanın midesini kaldırabiliyor.

Dead Space 2

Dead Space serisi genel olarak vahşet dozunun çok yüksek olduğu bir korku oyunudur ancak diğer pek çok korku oyunu kadar rahatsız edicidir. Diğer pek çok korku oyunlarının aksine Dead Space 2’de öyle bir sahne vardır ki insanın etkilenmemesi gerçekten çok zor.

Spoiler olmaması açısından detaylı bir şekilde bahsetmek istemiyoruz ancak bu video ne demek istediğimizi daha iyi anlatacaktır. Video da spoiler içermektedir.

Carmageddon

Bu oyun özünde otomobil ile insanları ezdiğimiz vahşi bir oyundur. Yayaları ezerek puan topladığımız bu oyun çeşitli komedi unsurları içerse de özünde çok vahşi bir yapımdır. 1997 yılında yayınlanan Carmageddon oldukça ikonik de bir yapımdır.

Silent Hill 2

Diğer korku oyunlarının aksine psikolojik korku ve gerilimi en iyi veren oyun olan Silent Hill 2 koca bir depresyon gibi… Remake versiyonu ile bizleri tekrar derinden etkileyecek olan bu oyun dışarıdan herhangi bir korku oyunu gibi gözükse de özünde çok daha fazlasıdır.

Outlast 2

Outlast 2 gerçekten çok fena bir oyun. İlk oyunuyla çok büyük kitlelere ulaşan Outlast markası ikinci oyunu ile oyuncuları ikiye böldü. İlk oyun kadar sevilmeyen Outlast 2 esasında ilk oyundan bile daha cürretkar sahneler içeriyordu. Son yıllarda video oyunlarında gördüğümüz en rahatsız edici sahneleri bünyesinde barındıran Outlast 2 hem konu itibariyle hem işlenişi ile bizleri inanılmaz karanlık bir dünyaya sokuyordu.

Eğer gerçekten kendinize güveniyorsanız Outlast 2 oynayın çünkü psikolojinizi cidden bozabilir. Bu tarz korku oyunlarına alışkın değilseniz Outlast 2 oynarken düşüp bayılabilirsiniz.

Manhunt

Oyun dünyasının belki de en vahşi ve bir o kadar da cüretkar oyunu Manhunt’tır. Karşımıza çıkan farklı farklı insanları çok vahşi bir şekilde katlettiğimiz bu oyun pek çok ülkede yasaklanmış bir yapım. Oyun dünyasına bu zamana kadar yapılmış en uç örneklerden biri olan Manhunt’ı oynamak için çelik gibi sinirlere ihtiyacınız var.

Postal 2

Bir video oyunu klasiği olan Postal 2 belki de bu listedeki en rahatsız edici yapımlardan biridir. Zira bu yazımız sadece Postal 2 ile bile alakalı olabilirdi. Postal 2 kara mizahın ve vahşetin en üst perdeden ele alınmış hali gibi. Oyunda o kadar fazla rahatsız edici öğe var ki hangisinden bahsetsek bilemiyoruz.

Postal 2 oynanış ve hikaye bakımından esasında keyifli bir oyundur ancak kafa olarak gerçekten olgun ve ne yaptığını bilen biriyseniz keyif verici olabilir. Oyunun yaptığı göndermeleri ve ele aldığı eleştirel bakış açılarını kavrayabilirseniz dümdüz birilerini asıp kestiğimiz bir oyun olmadığını da görebilirsiniz.

Hatred

Geldik listedeki belki de herkesin rahatsız olabileceği bir yapıma. Yukarıdaki tüm oyunlarda şiddet ve vahşet bir amaç uğruna kullanılıyordu. Postal, Mortal Kombat, Manhunt… Bu oyunların hepsinde şiddet bir amaca hizmet ediyordu. Hatred’da ise masum insanları amaçsızca öldürüyorsunuz.

Öyle ki, bu oyundan çok daha rahatsız edici oyunlar olmasına rağmen bu oyunu diğerlerinden farklı kılan şey yaptığınız katliamların amaçsız oluşudur. Hatred’da belirli bir hikaye ve olay akışı yoktur. Sadece bir adam vardır ve onun hakkında bile bir şeyler bilmeyiz. Sağa sola koşturup masum insanları öldürdüğümüz bu oyun zamanında çok büyük tartışmalara yol açmıştı.

Rahatsız edici oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin oynarken en rahatsız olduğunuz oyun hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka rahatsız edici oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.