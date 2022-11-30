Outlast Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Gelmiş geçmiş en korkunç oyunlardan biri olan Outlast, çıktığı dönem fenomen olmayı başarmıştır. Özellikle de Twitch ve Youtube gibi platformlarda pek çok kez oynandığı için çok fazla insana ulaşmış bir yapımdır. Outlast oynayan kişilerin reaksiyon videoları oyunlarla ilgisi olan olmayan kişiler tarafından bile izlendi ve pek çok kişi bu oyunu tanıdı.

Outlast sadece düz bir korku oyunu değildi, aynı zamanda fena sayılmayan bir hikayesi de vardı. Pek çok oyuncu hikayeyi daha iyi anlayabilmek ve etrafta topladıkları mektup, dosya gibi eşyaların üzerinde yazan şeyleri anlayabilmek için Türkçe yamaya ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu yazımızda sizler için Outlast Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir izah edelim dedik. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak kolaylıkla Outlast Türkçe yama kurabilirsiniz.

Outlast Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Outlast Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

Dosyaya çift tıklayın.

2 kez ileri seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda “ Manuel Arama ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dosyaya gidin ve OutlastLauncher.exe dosyasının bulunduğu klasörü seçin.

dosyasının bulunduğu klasörü seçin. İleri seçeneğine basın ve kurulumu gerçekleştirin.

Kısa bir süre içerisinde kurulum tamamlanmış olacak. Outlast Türkçe yama kurulumu bu kadar basit.

Outlast Hakkında

Gazeteci olan Miles Upshur, Mount Massive Asylum isimli bir akıl hastanesi hakkında çeşitli söylentiler duyar ve gidip ne olduğunu kendi gözleri ile görmek ister. Tabii ki de akıl hastanesinde işler çoktan kontrolden çıkmıştır. Miles Upshur sıradan bir gazeteci olduğu için gördükleri karşısında yapabileceği şeyler oldukça sınırlıdır. Kaçmak, saklanmak ve elindeki kamera ile etrafı kayıt altına almak.

Birinci kişi bakış açısı (first person) ile oynadığımız bu korku oyununda bir anınız bile sakin geçmiyor. Çok korkunç ve kasvetli bir atmosferi olan Outlast’ta sizi korku dolu saatler bekliyor. Korku dozajı çok yüksek olan bu oyunu oynamak korku oyunları ile arası olmayan kişiler için çok zor olacaktır.

Outlast Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Outlast’ı oynadınız mı? Outlast’ın Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.