Doom Alternatifi Painkiller Ön Siparişte! Fiyatı Şaşkına Çeviriyor

Anshar Studios tarafından geliştirilen Painkiller Steam, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı. Bununla birlikte Painkiller'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, oyunu satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Painkiller Türkiye Fiyatı

Doom benzeri oyunlar arasında yer alan Painkiller'ın standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Steam'de Painkiller'ın standart sürümü 28,89 dolar (1.144 TL), deluxe sürümü ise 36,09 dolara (1.429 TL) satılıyor.

PlayStation mağazasında oyunun standart sürümü için 1.399 TL, deluxe sürümü için 1.749 TL fiyat etiketi belirlendi. Xbox mağazasında oyunun stnadart sürümü 1.400 TL, deluxe sürümü ise 1.750 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Painkiller Fragmanı

Painkiller Ne Zaman Çıkacak?

Painkiller 9 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.

Painkiller Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını 3D Realms'ın üstlendiği Painkiller, hızlı oynanışa sahip bir FPS oyunudur. Karşımıza çıkan iblisleri yok ederek ilerlediğimiz oyunda tek oyunculu modun yanı sıra en fazla üç oyuncuya kadar destekleyen çevrim içi eşli mod da yer alacak.

Kaliteli grafiklere ve başarılı bölüm tasarımlarına sahip oyunda Painkiller serisindeki klasik silahların yanı sıra yeni silahlar da bulunacak. Oyun ayrıca kendine özgü avantajlara sahip dört karaktere de sahip olacak.