Doom Benzeri 10 Oyun

Bir FPS klasiği olan Doom pek çok kez taklit edilmeye çalışıldı, örnek alındı ve hatırası devam ettirilmeye çalışıldı. Öyle ki, günümüzde bazı FPS oyunları “Doom gibi” ya da “Doom benzeri” olarak anılır hale geldi. Bunun çok önemli bir sebebi var tabii ki. Çünkü Doom ve benzeri oyunlar diğer FPS oyunlarından çok farklıydı.

Biz de bu yazımızda Doom severler için 10 farklı Doom benzeri oyunu listeledik. Eğer hıza, aksiyona ve vahşete doymak istiyorsanız bu yazımız çok işinize yarayacaktır.

Doom’a Benzeyen En İyi 10 Oyun

Warhammer 40,000: Boltgun

Painkiller: Black Edition

Unreal Tournament 3

Quake Champions

Serious Sam 4

Turbo Overkill

Bulletstorm

Prodeus

Ultrakill

Dusk

Warhammer 40,000: Boltgun

Warhammer 40K evrenini seviyor musunuz? İşte o zaman bu oyun tam size göre. Eski Doom oyunlarına öykünen Warhammer 40,000: Boltgun kelimenin tam anlamıyla bir retro FPS. Oldukça hızlı ve vahşi bir oyun deneyimi sunan Warhammer 40,000: Boltgun, her Doom severin muhakkak oynaması gereken bir yapım.

Painkiller: Black Edition

Oldukça karanlık bir atmosfere sahip olan Painkiller: Black Edition, 2000’lerin başında efsane olmuş bir oyundur. Benzer pek çok Painkiller oynundan sıyrılmış olan bu yapım en çok hatrımızda kalan oyun oldu. Yıllar içerisinde bir klasik haline gelen Painkiller: Black Edition muhakkak oynanması gereken bir oyun.

Unreal Tournament

Bir dönemin efsanesi olan Unreal Tournament bugün bile hala zevkle oynanabilecek bir yapım. Zamanının LAN turnuvalarının vazgeçilmezi olan Unreal Tournament Doom benzeri oyunlar denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan bir tanesi. Aşırı hızlı oynanışı ve rekabetçi yapısı nedeniyle bileğine güvenen oyuncuların favori yapımlarından bir tanesidir.

Quake Champions

Eski Quake oyunlarının ruhunu kaybetmeden modernleştirilip ücretsiz bir şekilde sunulan Quake Champions ile birlikte çevrimiçi ortamda yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. Doom’a en çok benzeyen oyunlardan biri olan Quake Champions’ı rekabetçi oyun seven herkese öneriyoruz.

Serious Sam 4

Tarz olarak Doom’u çok andıran oyunlardan biri de Serious Sam serisidir. 2000’li yılların başında piyasaya çıkan ve bu güne kadar uzanan bir FPS serisi olan Serious Sam 4. ana oyununu çıkarmış bir seridir.

Turbo Overkill

Aşırı hızlı ve vahşi bir oyun olan Turbo Overkill isminin hakkını veren bir oyun. Cyberpunk bir dünyada geçen bu oyunda vücudunuzun uzuvlarını özelleştirebiliyor, muhteşem müzikler eşliğinde ortalığı kan gölüne çeviriyorsunuz. Cyberpunk temalı en iyi oyunlardan biri olan Turbo Overkill, özellikle de eski tarz FPS severlerin ağzının suyunu akıtacak bir yapım.

Bulletstorm

Underrated diyebileceğimiz bir yapım olan Bulletstorm oldukça sağlam bir FPS oyunudur. Fena olmayan bir hikaye moduna sahip olan bu oyunda oynanış aşırı hızlı olmasa da son derece Doom’u anımsattığını söyleyebiliriz.

Prodeus

Listedeki en yeni oyunlardan biri olan Prodeus, her yönüyle Doom’u en çok andıran oyunlardan bir tanesi. Oynanışı, dünyası ve görselliğiyle Doom’dan ayırt etmesi zor olan bu yapımı tüm FPS severlere tavsiye ediyoruz.

Ultrakill

Çok kanlı bir oyun olan Ultrakill, hızlı oynanışı ve görselliğiyle adeta gözlerinizi eritecek bir yapım. Combo yaparak ilerlediğimiz bu oyunu tecrübeli ve sıkı FPS oyuncularına öneriyoruz.

Dusk

Ultrakill’in yayıncısı olan New Blood Interactive’in yayıncılığını üstlendiği bu oyun şeytani bir dünyada geçiyor. Şeytani temaya sahip olan pek çok Doom benzeri oyunda olduğu gibi Dusk’ta da amacımız karşımıza çıkan her yaratığı öldürmek ve karanlık bölgelerde ilerlemek.

Doom benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? Listede yer almasını istediğiniz başka Doom benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.