En Çok Satılan Oyunlar Şaşırttı! 9 Yıllık Oyun İlk Üçe Girdi

Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. SteamDB'nin 17-24 Haziran 2025 dönemini kapsayan listede Türkçe dil desteğine sahip Rematch ve dokuz yıl önce çıkan satışa sunulan Dead by Daylight dahil pek çok oyun bulunuyor.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip Rematch, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan PC oyunu oldu. Sloclap tarafından geliştirilen futbol oyununun Steam inceleme notları şu anda "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Funcom tarafından geliştirilen Dune: Awakening ikinci sırada yer aldı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 10 Haziran 2025 tarihinde satışa sunuldu. Bu oyunu hayatta kalma ve korku türlerindeki Dead by Daylight takip etti.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak dördüncü sırada konumlandı. Landcrab tarafından geliştirilen oyun 16 Haziran 2025 tarihinde satışa sunuldu. Oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Steam'de En Çok Satılan PC Oyunları (17-24 Haziran 2025)