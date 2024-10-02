Paint, Photoshop Benzeri Yapay Zeka Özelliklerine Kavuşuyor!

Yazılım devi Microsoft, Windows bilgisayarlarda yer alan Paint'i geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Paint, yeni yapay zeka (AI) özelliklerine kavuşuyor. AI desteği, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Paint'in Yeni Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Microsoft, yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran ve özellikle son dönemde çeşitli yenilikler ile adından bahsettiren Paint için iki farklı AI işlevi sunuyor. Yapılan duyuruya göre hizmet, "Generative Fill" ve "Generative Erase" isimli özelliklere sahip olacak.

Generative Erase, görseldeki istenmeyen nesnelerin kolayca kaldırılmasına imkân tanıyor. Bu özellik, Google'ın Pixel telefonlarında yer alan "Magic Eraser" isimli özelliğe oldukça benziyor.

Generative Fill ise görsele AI tarafından oluşturulmuş nesneler eklenmesini sağlıyor. Bunun için metin açıklaması eklemek yeterli oluyor. Ayrıca bu nesnelerin, görüntünün tam olarak hangi kısmına yerleştirileceğini de belirlemek mümkün.

Söz konusu özellikler, 2024 yılının başında Copilot Plus destekli bilgisayarlar için duyurulan ve metin açıklamasıyla görüntü üretebilen Paint Cocreator isimli işleve dayanıyor. Yalnızca Paint değil aynı zamanda Windows PC'lerdeki Fotoğraflar uygulaması da yeni işlevere sahip olacak.

Fotoğraflar uygulaması, bulanık ya da pikselli görselleri iyileştirmek için kullanılabilen "Süper Çözünürlük" özelliğine kavuşacak. Ücretsiz olarak sunulması beklenen özellik sayesinde resimler orijinal çözünürlüklerinin sekiz katına kadar yükseltilebilecek. Bunun için görüntü iyileştirme aracını sağ veya sola doğru sürüklemek yeterli olacak.

Uygulama ayrıca Generative Erase aracına da kavuşacak. Bu araç da resimdeki istenmeyen objelerin kaldırılmasını sağlayacak. Yeni AI özelliklerinin çok yakında tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Paint ve Fotoğraflar uygulamasına gelecek yeni işlevler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.