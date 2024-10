720 TL Değerindeki Gemini Live Ücretsiz Oldu: Yapay Zeka ile Sesli Sohbet İmkânı!

Yazılım devi Google, yapay zeka ile sesli sohbet etmek isteyen Gemini kullanıcılarını sevindirecek bir karar aldı. 720 TL değerindeki Gemini Live ücretsiz hâle getirildi. ChatGPT'nin sesli sohbet özelliğine rakip olan Gemini Live sayesinde yapay zeka aracıyla sesli olarak iletişim kurabilirsiniz.

Gemini Live ilk olarak ağustos ayında Advanced abonelerine özel olarak sunulmuştu. Yalnızca ücretli sürüme sahip olan kullanıcıların erişebildiği Gemini Live artık Android platformu için ücretsiz hâle geldi.

Gemini Live'ın yalnızca İngilizce olarak sunulduğunu belirtmek gerekiyor. Şirket, desteklenen dil seçeneğinin çok yakında artacağını belirtti. Google, söz konusu özelliğin 10 yeni sese kavuştuğunu da duyurdu. Bunlar arasından birini seçerek yapay zeka ile sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

İlk etapta tüm Android kullanıcıları için sunulan Gemini Live'ın önümüzdeki haftalarda iOS platformuna da gelmesi bekleniyor. Ne yazık ki söz konusu özelliğin iOS tarafına ne zaman geleceğine yönelik tarih bilgisi mevcut değil.

Live is now available for all Gemini users in English on the Android app. We can’t wait for you to try it. https://t.co/jev4pnuZJ0