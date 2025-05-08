Palword Patent Davası Yüzünden Özünü Kaybetti

Nintendo geçen yıl sonunda Pocketpair'e karşı açtığı davayla üç patentin ihlal edildiğini iddia etmişti. Bu süreçte Pokéball benzeri bir mekanik olan Pal Sphere (fırlatarak yaratık çağırma özelliği) de oyundan çıkarılmıştı. Şimdi ise yeni gelen 0.5.5 yamasıyla oyuncuların Pals'larıyla süzülmesine son verildi.

Pocketpair bu mekaniği kaldırdığı için çok üzgündü ama bunun mecburi bir karar olduğunu da vurgulamadan geçmedi. Söylediğine göre bu, oyunun gelişimini engelleyen davalardan korunması için alınmış bir önlem.

Bundan böyle havada süzülmek istiyorsanız envanterinizde mutlaka bir glider bulunmalı. Pals'lar sadece bu süzülme işini biraz daha kolaylaştıran pasif güçler verecek.

Pocketpair: Nintendo Haksızdı

Palworld ilk çıktığı gün "Silahları olan Pokémonlar" diye tanıtıldı ve o zamandan beri tartışmaların odak noktasında duruyor. Eski Pokémon Company hukuk sorumlusu bile, oyunun bu kadar uzun süre dava açılmadan kalabilmesine şaşırdığını açıkça söyledi.

Firma ise kendilerine yöneltilen iddiaların haksız olduğunu ve Nintendo'nun dayandırdığı patentlerin geçersiz olduğunu söyleyip duruyor. Onlara göre bu tarz mekanikler başka oyunlarda da vardı. Örneğin Tomb Raider, Ark: Survival Evolved ve hatta Nintendo'nun kendi Zelda serisi bile bunlara örnek.

Palworld Davası Devam Ediyor

Şimdilik dava süreci devam ederken Palworld hem içerik üretmeye hem de ayakta kalmaya çalışıyor. Geliştirici ekip ise her şeye rağmen oyuna yeni son senaryosu, güncellemeler ve hatta Terraria işbirliği gibi içerikler eklemeye devam edeceklerini belirtiyor.

Oyunun geliştirici ekibi, yeni içeriklere odaklanabilmek için davadan gelen sonuçlardan ziyade kendisi inisiyatif alıyor. Her ne kadar istemeseler de oyunun ayakta kalabilmesi için bunu yapması şart.

Sizce bu davalar Palworld'ün sonunu getirir mi yoksa yapımcı şirket oyunu devam ettirebilmek için başka yöntemler bulmaya ve ödün vermeye devam mı eder? Yorumlarda buluşalım.