Nintendo'nun Yeni Nesil Konsolu Switch 2 Büyük Bir Rekorla Geliyor

Nintendo, Switch 2 için iddialı bir başlangıç öngörüsüyle gündeme düştü. Şirket yeni nesil konsolun çıkış döneminde tam 15 milyon adet satılacağını tahmin ediyor. Şayet bu rakama ulaşabilirlerse Switch 2 sadece Nintendo için değil, oyun tarihinin en hızlı satan cihazı olarak tarihe geçecek.

Switch 2 için talepler daha şimdiden oldukça yüksek ama bu hedefe ulaşmak da öyle yazıldığı, söylendiği kadar kolay değil. Mevcut Switch modeli için ise tablo yavaş yavaş kapanıyor. 2025 Mart itibarıyla 10.8 milyonluk yıllık satışla birlikte Switch'in toplam satışı 152.1 milyona ulaşmış durumda. Bu da onu yalnızca Nintendo DS'in 154 milyonluk satışının ardından ikinci sıraya yerleştiriyor.

Switch 2'den 15 Milyon, Oyundan 45 Milyon Satış

Ancak şunu da söylemeliyiz; bu kez işin içinde bir de belirsiz bir dış etken var. ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri. Nintendo, bazı donanımların fiyatlarını çoktan artırmak zorunda kaldı. Aynı tarifeler oyun ithalatını da hedef alırsa satış tahminleri sekteye uğrayabilir.

Şirket, Mart 2026'ya kadar sürecek mali yıl boyunca yalnızca Switch 2'den 15 milyon konsol ve 45 milyon oyun satmayı planlıyor. Bu rakamlar, ilk Switch'in neredeyse 15 milyonluk çıkış yılını az farkla geçiyor. PS4 ve PS5 gibi konsolların aynı sürede sadece 7.5 milyon sattığı düşünülürse, beklenti ciddi.

Şirket mevcut mali yılda sadece 4.5 milyon daha satmayı hedefliyor. Böylece PlayStation 2'nin 160 milyonluk satış rakamına yaklaşabilir ama yine de geçemez.

Yeni Switch 2 Oyunları: Mario Kart World, Pokémon...

Yeni Switch'le birlikte Mario Kart World, Pokémon Legends: Z-A ve Metroid Prime 4: Beyond gibi büyük yapımlar da yolda. İlaveten Breath of the Wild ve Tears of the Kingdom'ın yeni nesil sürümleri de lansmana eşlik edecek.

Yazılım tarafında ise yıl boyunca öne çıkan oyunlar arasında Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ve Paper Mario: The Thousand-Year Door yer aldı. Bu dönemde 24 oyun milyon barajını geçti. Bakalım Switch 2 ile ne kadar yükselecek.