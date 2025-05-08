PlayStation Store'da Bayram Var: 2000'den Fazla Oyun Çok Ucuza Satılıyor

PlayStation Store şu sıralar tam bir oyun cenneti. Yüzlerce oyunun fiyatı öyle bir indi ki, 100 dolarlık oyunları bile 20 doların altına almak mümkün. Aralarında büyük yapımlar da var, klasikleşmiş oyunlar da. Özellikle paket versiyonlar, genişleme içerikleri ve Deluxe sürümler ciddi anlamda ucuza geliyor.

En Pahalı Oyunlar Çok Ucuz Fiyata Satılıyor

Normalde 100 dolara satılan bazı sürümler şu an 19.99 dolara alınabiliyor. Mesela Madden NFL 25 Deluxe Edition, %80 indirimle tam 19.99 dolara düşmüş.

Benzer şekilde Ghost of Tsushima Director's Cut hem PS5 hem de PS4 için 29.39 dolardan satılıyor, PS4 sürümünü tercih ederseniz fiyat 19.79 dolara kadar iniyor.

Bazı oyunların indirimli fiyatları şöyle:

Call of Duty WWII Gold Edition – 20 dolar

– 20 dolar Psychonauts 2 – 12 dolar

Need For Speed Heat – 6 dolar

– 6 dolar Resident Evil 4 Remake – 20 dolar

The Last of Us Remastered – 10 dolar

– 10 dolar Bloodborne – 10 dolar

Journey to the Savage Planet – 7.5 dolar

– 7.5 dolar Dark Souls II: Scholar of the First Sin – 20 dolar

– 20 dolar Uncharted Collection – 9 dolar

– 9 dolar Mad Max – 5 dolar

Watch Dogs 2 Deluxe Edition – 9 dolar

– 9 dolar Assassin's Creed Valhalla – 15 dolar

Hem Nostaljik Hem Güncel Oyun İndirimde

İndirimdeki oyunların listesi tam bir zaman yolculuğu gibi. 2010'ların başından çıkan klasikler de var, son beş yılda piyasaya sürülen AAA yapımlar da. Örneğin geçtiğimiz yıl çıkış yapan Resident Evil 4 Remake, şu anda sadece 20 dolar. Yine yakın dönemde çıkan RoboCop: Rogue City ise 9 dolara kadar düşmüş durumda.

Eğer 60 FPS desteğiyle yenilenen eski yapımlarda gönlünüz kaldıysa da 10. yılına giren Assassin's Creed Syndicate da 15 dolardan alıcı bekliyor.

İndirimli oyun listesine buradan ulaşabilirsiniz.