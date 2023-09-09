PAYDAY 3'ün Yeni Fragmanı Yayımlandı: Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen PAYDAY 3'ün yeni fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan video, yeni oyunda yer alan iki karaktere odaklanıyor. Peki, PAYDAY 3'ün çıkış tarihi ne zaman?

PAYDAY 3'ün Yeni Fragmanı Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz ay içerisinde kapalı beta testi yapılan PAYDAY 3 için yeni bir video yayımlandı. Oyunun YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoda Pearl ve Joy isimli karakterler yer alıyor. Fragmanda ayrıca oyunda bulunan bazı silahları da görüyoruz.

Joy isimli karakterin hacker ve güvenlik uzmanı olduğu belirtildi. Pearl karakterinin ise dolandırıcı ve casus olduğu bilgisi paylaşıldı. Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği oyunun yeni videosu 53 saniye uzunluğunda.

PAYDAY 3'ün Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Soygun temasına sahip aksiyon FPS oyunu PAYDAY 3 21 Eylül tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S platformlarına çıkacak. PAYDAY serisinin yeni oyunu ayrıca Xbox Game Pass üzerinden de sunulacak.

PAYDAY 3'ün Ön Sipariş Fiyatı Ne Kadar?

PAYDAY 3 PC fiyatı : 499 TL

: 499 TL PAYDAY 3 PlayStation fiyatı : 399 TL

: 399 TL PAYDAY 3 Xbox fiyatı: 399 TL

Söz konusu oyunun fiyat etiketleri zaman içerisinde değişebilir.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaşan PAYDAY serisinin yeni oyununda yer alan Pearl ve Joy isimli karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.