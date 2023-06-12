PAYDAY 3 Sistem Gereksinimleri Neler? PAYDAY 3 Kaç GB?

PAYDAY 3 sistem gereksinimleri, soygun temasına sahip popüler serinin yeni oyununu oynamak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor çünkü PC'de bulunan donanım bileşenlerinin, gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Eğer karşılamıyorsa kasma ve donma gibi sorunlarla karşı karşıya kalınır.

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen PAYDAY 3 yakında oyuncularla buluşacak. Eğer oyunu ön sipariş vermek istiyorsanız rehberimizde yer alan minimum ve önerilen gereksinimlerine göz atabilirsiniz. Böylece PAYDAY 3'ü PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

PAYDAY 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-9400F

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650

VRAM: 4 GB

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

PAYDAY 3 isimli video oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i5-9400F işlemcisi gerekiyor. Oyun ayrıca 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1650'ye ihtiyaç duyuluyor.

PAYDAY 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080

VRAM: 8 GB

Soygun temasına sahip oyunu yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIDIA GTX 1080 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. 16 GB RAM isteyen oyunda en az Intel Core i7-9700K işlemci gerekiyor.

PAYDAY 3 Kaç GB Yer Kaplayacak?

PAYDAY 3 oyununun 90 GB civarında kullanılabilir alana ihtiyaç duyması bekleniyor. Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa yükleme işlemi başarısız olur. Program kaldırma araçları sayesinde PC'de kapsamlı temizlik gerçekleştirebilir ve böylece yeterli boş alan elde edebilirsiniz.

PAYDAY 3 Kaç GB RAM İstiyor?

Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği PAYDAY 3 oyunu için en az 16 GB RAM isteniyor. Söz konusu yapımı sorun yaşamadan oynayabilmeniz için belirlenen miktarda RAM miktarına sahip olmanız oldukça önemlidir.

PAYDAY 3 Nasıl Bir Oyun?

FPS kamera açısına sahip olan PAYDAY 3, çeşitli soygunlar gerçekleştirebileceğiniz bir oyundur. New York'ta geçen yapımı ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla beraber oynayabileceksiniz. Oyunda iş birliği önemli bir yere sahip olacak.

PAYDAY 3 Fiyatı Ne Kadar?

PAYDAY 3 PC Fiyatı: 499 TL

PAYDAY 3 PlayStation Fiyatı: 399 TL

PAYDAY 3 Xbox Fiyatı: 399 TL

PAYDAY 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

PAYDAY 3, 21 Eylül 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. Oyunun PC sürümünü Epic Games Store ya da Steam üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.