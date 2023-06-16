PAYDAY 3, Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FPS türünde bir soygun oyunu.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Starbreeze Studios tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan PAYDAY 3, 2023 yılında çıkış yaptı. Aksiyonun hiç bitmediği bu oyun soygun temasını ele alan bir yapım. FPS bakış açısına sahip olan bu oyunda amacımız soygun yapmak ve kolluk kuvvetleri ile kapışmak.

Payday serisi işbirliğine dayalı bir oyundur. PAYDAY 3 de tıpkı önceki oyunlar gibi. Arkadaşlarınız ile oynaması çok keyifli olan bu oyunda ekibiniz ile hareket ederek pek çok soygun düzenleyebiliyorsunuz.

Ülkemizde de çokça bilinen ve oynanan bir oyun olan PAYDAY 2’nin devamı zaten bir süredir bekleniyordu. Önceki oyuna büyük benzerlik gösterse de yeni bir PAYDAY oyununa kimse hayır demez herhalde.

Önceki oyundan 10 yıl sonra çıkış yapan PAYDAY 3 görsel olarak son derece iyi gözüküyor. Günümüz FPS oyunlarının grafik standartlarını yakalayan PAYDAY 3 artık çok daha gerçekçi bir soygun deneyimini bizlere sunuyor.

PAYDAY 3 İndir

Arkadaşlarınızla ortaklaşa bir oyun oynamak mı istiyorsunuz? Hemen PAYDAY 3 indirin ve en popüler FPS oyunlarından biri olan bu oyunu deneyimlemeye başlayın.

PAYDAY 3 Sistem Gereksinimleri