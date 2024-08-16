Yapay Zekanın En büyük Tehlikelerinden Biri Ortadan Kalkıyor!

Yapay zeka hayatımızı büyük oranda kolaylaştırsa da bazı noktalarda ciddi tehlike arz ediyor. Özellikle son dönemde bu teknolojinin amacı dışında kullanıldığına ve insanların mağdur edildiğine şahit olduk. Neyse ki bu gibi durumları tespit edecek ve engelleyecek birçok araç üzerinde çalışılıyor ve bunların en sonuncusu Pindrop Security isimli bir şirketten geldi.

Pindrop, Yapay Zekayla Oluşturulan Sesleri Yüzde 99 Oranında Tespit Edecek Aracını Duyurdu

Sahtekarlık gibi insanları mağdur eden suçları tespit etmek adına kurulan Pindrop Security, Pulse Inspect adını verdiği yeni bir web tabanlı yapay zeka aracı duyurdu. Bu araç sayesinde ses dosyası veya video içindeki yapay zeka tarafından üretilen sesler yüzde 99 oranında tespit edilebilecek.

Pulse Inspect, şirketin Pulse Suite ürün setinin bir parçası olacak. Bununla birlikte, 350'den fazla deepfake üretim aracı üzerinde eğitilmiş özel modeli sayesinde sesleri saniyeler içinde analiz ederek bir deepfake skoru üretecek ve yapay zeka tarafından üretilip üretilmediklerini belirleyecek.

Yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin son dönemde yaygınlaşması özellikle ünlülerin, iş insanlarının ve politikacıların seslerinin taklit edilerek yanlış bilginin yayılması ve hatta dolandırıcılık olaylarının artmasına neden oldu. Pulse Inspect gibi araçların çıkışı ise en azından insanların mağdur olmasını bir nebze olsun engelleyebilir.

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