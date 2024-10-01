PlayStation Sunucuları Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Sorunu Yaşıyor!

Sony tarafından sunulan PlayStation Network isimli hizmeti bu sabah saatlerinden itibaren büyük bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Bu sorun nedeniyle Playstation oyuncuları çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. Peki, PlayStation Network neden çalışmıyor?

PlayStation Network Çöktü mü? Neden Hesaplara Girilemiyor?

Sony'nin Ağ Hizmet Durumu sayfasında yer alan bilgilere göre sabah saat 04.21 itibarıyla oyun oynama ve sosyal hizmet, hesap yönetimi ve PlayStation Store'da sorun yaşanmaya başladı.

Bu sorun nedeniyle PlayStation Store'da ürün alırken, PlayStation Network hesabı oluştururken, hesaba giriş yaparken, oyun, uygulama veya ağ özelliklerini başlatırken hata ile karşılaşılıyor.

Erişim sorunundan etkilenen platformlar arasında PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Web yer alıyor. Sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.

Yapılan açıklamada "Sorunu en kısa sürede çözmek üzere çalışıyoruz. Beklediğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.