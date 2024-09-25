WWE 2K24 ve Dahası: PlayStation Plus'a Ekim Ayında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Ekim ayında PS Plus platformuna eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Listede WWE 2K24 gibi popüler ve aynı zamanda pahalı oyunların yer aldığını belirtelim. Peki, PS Plus aboneleri bu oyunlara ne zaman erişebilecek?

Ekim Ayında PS Plus'a Eklenecek PS Plus Oyunları

PlayStation Plus üyeleri için Ekim 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar açıklandı: WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus. Listedeki yapımları 1 Ekim itibarıyla indirebileceksiniz. Kütüphanenize eklemek için son tarih ise 4 Kasım olarak belirlendi.

WWE 2K24: WrestleMania'nın 40 yıllık tarihine adanmış bu oyun, geçmişten günümüze ikonlaşmış güreş yıldızlarını ve efsanevi maçlarını içeriyor. "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker ve Andre the Giant gibi klasik yıldızların yanı sıra Roman Reigns ve Cody Rhodes gibi güncel süperstarlar da oyunda yer alıyor.

Dead Space: Bilim kurgu ve hayatta kalma korku türündeki bu klasik oyun, tamamen yenilenmiş grafikler ve daha derin bir atmosfer sunuyor. Oyuncular, Isaac Clarke adlı bir mühendisin uzay gemisindeki korkunç sırları keşfetmesine ve hayatta kalma mücadelesine tanık oluyor.

Doki Doki Literature Club Plus!: İlk bakışta bir romantik simülasyon gibi görünen bu oyun, derin psikolojik korku öğeleri barındırıyor. Oyuncular, edebiyat kulübüne katılan bir karakteri kontrol ederek, okul romansındaki karanlık gerçekleri açığa çıkarıyor.

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