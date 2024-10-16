PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: %90'a Varan İndirim Fırsatı!

Sony, Playstation oyunları için dev bir indirim kampanyası başlattı. Cadılar Bayramı olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Resident Evil serisinden The Outlast Trials'a kadar çok sayıda yapım bulunuyor.

Cadılar Bayramı kampanyası 2 Kasım 2024 tarihinde bitecek. PlayStation Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren PlayStation Oyunları

Kingdom Come: Deliverance: 1.049 TL yerine %90 indirim ile 104,90 TL

1.049 TL yerine %90 indirim ile 104,90 TL Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - Prophecy: 699 TL yerine %90 indirim ile 69,90 TL

699 TL yerine %90 indirim ile 69,90 TL Redeemer: Enhanced Edition: 529 TL yerine %90 indirim ile 52,90 TL

529 TL yerine %90 indirim ile 52,90 TL Slender: The Arrival: 349 TL yerine %85 indirim ile 52,35 TL

349 TL yerine %85 indirim ile 52,35 TL Resident Evil 3: 1.049 TL yerine %75 indirim ile 262,25 TL

1.049 TL yerine %75 indirim ile 262,25 TL Resident Evil 4: 1.399 TL yerine %50 indirim ile 699,50 TL

1.399 TL yerine %50 indirim ile 699,50 TL Resident Evil 5: 699 TL yerine %75 indirim ile 174,75 TL

699 TL yerine %75 indirim ile 174,75 TL Resident Evil 6: 699 TL yerine %75 indirim ile 174,75 TL

699 TL yerine %75 indirim ile 174,75 TL Resident Evil 7 Biohazard: 699 TL yerine %60 indirim ile 279,60 TL

699 TL yerine %60 indirim ile 279,60 TL BioShock: The Collection: 1.599 TL yerine %80 indirim ile 319,80 TL

1.599 TL yerine %80 indirim ile 319,80 TL Dead Space Digital Deluxe Edition: 3.300 TL yerine %65 indirim ile 1.155 TL

3.300 TL yerine %65 indirim ile 1.155 TL Dead by Daylight: 1.049 TL yerine %60 indirim ile 419,60 TL

1.049 TL yerine %60 indirim ile 419,60 TL Little Nightmares I & II Bundle: 1.749 TL yerine %70 indirim ile 524,70 TL

1.749 TL yerine %70 indirim ile 524,70 TL DOOM Eternal Standard Edition: 469,99 TL yerine %75 indirim ile 117,49 TL

469,99 TL yerine %75 indirim ile 117,49 TL Dying Light: 529 TL yerine %85 indirim ile 79,35 TL

529 TL yerine %85 indirim ile 79,35 TL Dying Light 2 Stay Human: 2.099 TL yerine %60 indirim ile 839,60 TL

2.099 TL yerine %60 indirim ile 839,60 TL Wolfenstein II: The New Colossus: 229 TL yerine %85 indirim ile 34,35 TL

229 TL yerine %85 indirim ile 34,35 TL Vampyr: 1.399 TL yerine %80 indirim ile 279,80 TL

1.399 TL yerine %80 indirim ile 279,80 TL Fallout 76: 1.199 TL yerine %75 indirim ile 299,75 TL

1.199 TL yerine %75 indirim ile 299,75 TL Fallout 4: Game of the Year Edition: 999 TL yerine %75 indirim ile 249,75 TL

999 TL yerine %75 indirim ile 249,75 TL Darksiders III Blades & Whip Edition: 2.799 TL yerine %85 indirim ile 419,85 TL

2.799 TL yerine %85 indirim ile 419,85 TL Metro Exodus Gold Edition: 1.399 TL yerine %85 indirim ile 209,85 TL

1.399 TL yerine %85 indirim ile 209,85 TL DayZ: 1.949 TL yerine %50 indirim ile 974,50 TL

1.949 TL yerine %50 indirim ile 974,50 TL The Quarry: 2.799 TL yerine %87 indirim ile 363,87 TL

2.799 TL yerine %87 indirim ile 363,87 TL Lies of P: 1.949 TL yerine %40 indirim ile 1.169,40 TL

1.949 TL yerine %40 indirim ile 1.169,40 TL Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition: 2.999 TL yerine %42 indirim ile 1.739,42 TL

2.999 TL yerine %42 indirim ile 1.739,42 TL Dead Island 2: 1.749 TL yerine %30 indirim ile 1.224,30 TL

1.749 TL yerine %30 indirim ile 1.224,30 TL Devil May Cry 5 Special Edition: 1.399 tL yerine %60 indirim ile 559,60 TL

1.399 tL yerine %60 indirim ile 559,60 TL RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition: 2.499 TL yerine % 50 indirim ile 1.249,50 TL

PlayStation Store'da kampanya döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.