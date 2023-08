PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Belli Oldu

PlayStation Plus'tan Eylül 2023 tarihinde kaldırılacak oyunlar belli oldu. Sony tarafından sunulan abonelik sisteminin kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında oldukça popüler oyunlar da yer alıyor.

PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Listesi

Deathloop

Chicory: A Colorful Tale

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Nidhogg 2

Through the Darkest of Times

Death end re;Quest 2

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından sunulan PlayStation Plus, oyunları ile öne çıkıyor. Abonelik sisteminin kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor.

19 Eylül 2023 tarihinde PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar arasında Deathloop, Chicory: A Colorful Tale, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs, Watch Dogs 2, Nidhogg 2, Through the Darkest of Times ve Death end re;Quest 2 yer alıyor.

Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop, 2021 yılının eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği oyun, satışa sunulduğu dönemde büyük beğeni toplamıştı.

Açık dünya oyunları arasında yer alan Watch Dogs 2014 yılında, Watch Dogs 2 ise 2016 yılında satışa sunulmuştu. Bir hacker'ı kontrol ettiğimiz oyun serisi de popüler yapımlar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki ay içerisinde PS Plus abonelik sisteminden kaldırılacak oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapımlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.