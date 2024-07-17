GTA 5, RDR 2 ve Dahası: PlayStation'da Yüzde 90'e Varan İndirimler Başladı!

Oyuncuların ana odak noktası sürekli artan fiyatlardan dolayı indirimler diyebiliriz. Sony de belirli aralıklarla indirim yapan şirketlerden biri ve sevilen oyunları düşük fiyatlardan oyunseverlere sunuyor. Marka, son olarak PlayStation Store'da yüzde 90'a varan indirimler sunan yaz indirimlerini başlattı.

PlayStation Store Yaz İndirimi Başladı: Sevilen Oyunlar Yüzde 90'a Varan İndirimlerle Satılıyor

PlayStation Store'da başlatılan Yaz İndirimi isimli yeni kampanyayla sevilen oyunlar yüzde 90'e varan indirimlerle satılıyor. 31 Temmuz 2024'e kadar devam edecek kampanya kapsamında Red Dead Redemption 2 yüzde 67, Grand Theft Auto 5 yüzde 50 ve EA SPORTS FC 24 ise yüzde 80 indirimle sevenlerini bekliyor.

Kampayadan yararlanmak isteyen hayranlar, buradan indirim sayfasına giderek tüm listeyi inceleyebilirler. Bununla birlikte kampanya kapsamında en çok dikkat çeken yapımlar şöyle;

Oyun Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat İndirim Oranı Resident Evil Village Gold Edition 439,00 TL 175,60 TL %60 Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 1499 TL 599,60 TL %60 Batman: Arkham Collection 1499 TL 194,87 TL %87 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) 1145 TL 858,75 TL %25 Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 2249 TL 899,60 TL %60 UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 1249 TL 499,60 TL %60 Assassin’s Creed Valhalla 470,00 TL 117,50 TL %75 Need for Speed™ Unbound 1400 TL 210 TL %85 God of War Ragnarök Deluxe 749 TL 374,50 TL %50 Evil West 1999 TL 799,60 TL %60 Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL %90 EA SPORTS FC™ 24 Standard Edition 2900 TL 580 TL %80 Red Dead Redemption 2 1629 TL 537,57 TL %67 Grand Theft Auto V 439 TL 219,50 TL %50

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